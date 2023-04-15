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15 Nisan 2023 Cumartesi 18:23:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 18:23:00

Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Kaynak: İHA

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Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı, dron ile havadan görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Etiketler : Kız Kulesi Turizm Bakanlığı dron
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