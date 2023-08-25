"Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali, "Kısa film başka bi' şey" diyerek kısa filmlerin hikâyeye odaklanmasını amaçlıyor. Bu yıl kasım ayında gerçekleşecek olan festival, genç yeteneklerin keşfine olanak sağlıyor. Festivale başvurular devam ederken festivalden yeni bir tanıtım filmi yayınlandı. Kolaj yöntemiyle hazırlanan animasyon filmde, festivalin geleneğe sırtını dayadığı fakat yüzünü yeniliğe döndüğü vurgusu yapılıyor. Bununla beraber festivalin her yıl daha yeni ve daha başka olma misyonu taşımasının altının çizildiği filmde, başka bi' festival olmanın yolunun katılımcıların farklı anlatımlarıyla mümkün olacağı ifade ediliyor. Genç bir ekiple hazırlanan animasyonda Türk sinemasının önemli bazı isimleri anılırken, bu isimlerin filmlerinden sahneler yer alıyor. Film, Ayşe Şasa'nın Yeşilçam Günlüğü kitabının baskısının 30. yıl dönümüne atıfla, Ayşe Şasa'ya saygı duruşu ile başlıyor.

BAŞVURULAR 20 EYLÜL'E KADAR DEVAM EDECEK

Festivalin kısa film yarışması için başvurular 20 Eylül'e kadar devam edecek. Yönetmenler başvurularını uluslararası festival platformu filmfreeway.com üzerinden yapacak. Kısa film yarışmasının yanı sıra festival haftasında ise birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, tek masa buluşmaları, atölye ve film gösterimi yapılacak. İşitme ve görme engelli bireyler içinse bazı gösterimler tamamıyla erişilebilir olarak ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile hayata geçirilecek. Ayrıca geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema temalı bir kitap basılarak festival takipçileriyle paylaşılacak.

TOPLAM ÖDÜL 125 BİN TÜRK LİRASI

Festivalin 19 Kasım tarihinde yapılacak olan ödül töreninde en iyi kurmaca filme 15 bin TL, en iyi belgesel filme 15 bin TL, en iyi animasyon filme 15 bin TL, en iyi deneysel filme ise 7500 TL ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7500 TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde verilecek ödüller ise şu şekilde: 1.lik Ödülü 7500 TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi, 2.lik ve 3.lük Ödülü de yine İSE tarafından verilecek sinema eğitimi. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 2 en iyi senaryodan birine İSE tarafından 30 bin TL nakdi destek, diğer en iyi senaryoya ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü verilecek.

ÖN JÜRİDE 5 BAŞARILI İSİM YER ALIYOR

Festivalin bu yılki danışma kurulunda yapımcı Halil Kardaş, akademisyen Doç. Dr. Mesut Aytekin, belgesel yönetmeni ve yapımcı Merve Sena Kılıç, yayıncı ve yazar Cevat Özkaya ile editör ve yazar Asım Öz yer alıyor. Festivalin sekizinci yılının ön jürisi ise beş başarılı isimden oluşuyor: Yönetmenler Emre Sefer, Ömer Güler, Merve Özen, Meryem Sena Metin ile akademisyen yönetmen Yusuf Emirdar.