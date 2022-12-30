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30 Aralık 2022 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:15:00

Kibyra'da ayağa kaldırılan anıtsal çeşmeden 1300 yıl sonra su akacak

Kaynak: AA

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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde restorasyon sonucu ayağa kaldırılan yuvarlak planlı 2 bin yıllık anıtsal çeşmeye, mayıs ayında antik kaynağın suyunun verilmesi planlanıyor.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde 2010'da hizmete açılan 1800 yıllık Antoninler Çeşmesi'nin ardından Gölhisar ilçesindeki Kibyra'da 2016'da bulunan 2 bin yıllık anıtsal çeşme, Türk kazı ekibinin 4 aylık restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırıldı.

Kentin 3. terasındaki yıkıntıları arasında bulunan 168 orijinal mimari parça ile orijinalindeki taş türünden üretilen 24 imitasyon bloktan oluşan iki havuzlu çeşmenin restorasyonu, Burdur Valiliğinin katkılarıyla arkeolog, restoratör ve mimarlardan oluşan 17 kişilik uzman ekiple tamamlandı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki "Gladyatörler şehri" olarak bilinen Kibyra'ya gelen ziyaretçiler, çeşmeye restorasyonu biten taş basamaklı bir yoldan yürüyerek ulaşacak.

Kibyra Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, AA muhabirine, Türkiye'de ayağa kaldırılan antik döneme ait büyük anıtsal iki çeşme olduğunu belirterek, bu çeşmelerin her ikisinin de Burdur'da bulunduğunu söyledi.

Özüdoğru, milattan sonra 23 yılında yapılan, 8 metre yüksekliğinde 15 metre çapındaki çeşmenin Kibyra'da 600-700 yıl boyunca aynı işlevde kullanıldığını belirtti.

"Antik dönemde kullanılan kaynağın suyu akacak"

Yaptıkları çalışmayla çeşmeden kaynaktan gelen taze içilebilir su akacağını anlatan Özüdoğru, Türkiye'de Sagalassos'tan sonra içinden su akan çeşmeye sahip ikinci antik kentin Kibyra olacağını dile getirdi.

"Mayıs ayında antik kaynağından suyu getirip çeşmeyi orijinal işlevine kavuşturmak istiyoruz." diyen Özüdoğru, şöyle konuştu:

"Daire formunda iki havuzdan kentin dört farklı yönüne su dağıtımı sağlanıyordu. Restorasyonda yerine koymadığımız tek parça, kazılar sonucu ortaya çıkardığımız heykeller oldu. Bu iki heykelin orijinalleri Burdur Müzesi'nde sergileniyor. Biz bunların imitasyonlarını yaptırıyoruz. Tıpkı antik dönemde olduğu gibi su, mitolojik kahraman Herakles'in üzerine uzandığı aslan postu ile şarap tanrısı Dionysos'un uzandığı panter postundaki aslan ve panter heykellerinin ağzından havuzlara akmış olacak."

Etiketler : Burdur Özüdoğru Kibyra Sagalassos Türkiye
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