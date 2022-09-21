VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de makilik alanda yangın
Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor
YouTube, AK Partili Özşavlı'nın "Ermeni soykırımı" iddialarını çürüttüğü videolara erişimi engelledi
Türk İşaret Dili Sözlüğü'ne, 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı
Katar, Dünya Kupası taraftarları dışındaki tüm ziyaretçilere 1 Kasım'da kapılarını kapatıyor
"Ukrayna Devlet Başkanlığı Tugayı askerlerinin karşı saldırısı başarısız oldu"
"Rusya'nın kısmi seferberlik ve referandum kararı durumun ciddiyetini gösteriyor"
Fransa ve Yunanistan'dan Ege'de ortak tatbikat
Galata ve Atatürk köprüleri gece araç trafiğine kapatılacak
Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor
Denizli'de yangın söndürme helikopteri düştü
Avrupa ülkeleri enerji krizine yaklaşık 500 milyar avro harcayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş'taki arkeolojik kazılarda kadın iskeleti bulundu
VİOP'ta açılış seansı uygulaması cuma günü başlıyor
Çin, çevre gözlem uydusu 'Yünhay-1'i fırlattı
İngiltere'de haftada 4 gün çalışma denemesine katılan firmalar, uygulamayı kalıcı hale getirecek
Rakibinin hile yaptığına inanan Carlsen beklenmedik bir harekete imza attı
Fransız Candia, kapaklarından hava aldığı anlaşılan devam sütlerini geri çağırdı
Rus doğal gazının kesilmesi Avrupa'da Çin'in güneş enerjisi panellerine talebi artırdı
Danimarka Kraliçesi Kovid-19'a yakalandı
"Çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız"
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Milli futbolcu Merih Serie A'da ayın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
21 Eylül 2022 Çarşamba 18:08:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 18:13:00

Keykubadiye Sarayı'ndaki 800 yıllık su kanalları gün yüzüne çıkarılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad tarafından 1220'li yıllarda Kayseri'de yaptırılan Keykubadiye Sarayı'nda devam eden kazı çalışmalarında pişmiş topraktan yapılmış su kanallarına rastlanıyor.

Sultan I. Alaeddin Keykubad'ın yaz aylarını geçirdiği, Moğolların Kayseri'yi istilası sırasında yıkılan sarayın kalıntılarını gün yüzüne çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde devam eden kazı çalışmalarında sarayın faklı dönemlerde de kullanıldığı belirlendi.

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Baş, çalışmaların tonozlu yapı çevresinde devam ettiğini söyledi.

Kazılarda önemli buluntulara rastladıklarını anlatan Baş, özellikle ortaya çıkarılan "divanhane" bölümünün kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Prof. Dr. Ali Baş, kazı çalışmalarında farklı dönemlere ait duvarlarla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız kazı çalışmaları sırasında farklı dönemlere ait duvarlar, döşemeler, tandırlar ve Osmanlı'nın son dönemlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan lüleler (tütün çubuğu) ortaya çıkıyor. Onların ortaya çıkmış olması bize buradaki hayatın Selçuklu sonrasında da devam ettiğini gösteriyor. Özellikle 17. yüzyıldan itibaren tütünün Osmanlı'ya girdiğini veya 18. yüzyılda yaygınlaştığını biliyoruz. Yoğun olarak bulunması burada en azından geç dönemde bir yerleşmenin olduğunu bize göstermektedir."

"ÇOK SAYIDA SU YOLU VAR"

Dört kemerli köşk etrafında künklerle (pişmiş toprak veya betondan yapılmış kalın su borusu) yapılan su kanalına çok fazla rastlamadıklarını anlatan Baş, tonozlu yapı etrafında ise künklerle oldukça sık karşılaştıklarını dile getirdi.

Baş, tonozlu yapı çevresindeki kazı çalışmalarında su sistemiyle ilgili çok fazla veriye ulaştıklarını vurgulayarak, "Neredeyse zemin künklerle su yollarıyla bir ağ gibi örülmüş durumda. İleriye yönelik yapacağımız çalışmalarda suyun nereden geldiğini, nasıl taksim edildiğini gösteren verilerle karşılaşırsak bununla ilgili olarak daha farklı şeyler söyleme imkanımız olabilecektir." diye konuştu.

Künklerin farklı form ve çaplarda olduğuna değinen Baş, şöyle devam etti:

"Mesela bazılarının çapı küçükken, bazılarının çapları çok daha büyüktür. Tabii bunların kullanım amacının temiz suyun getirilmesi veya pis suyun atılmasıyla ilgili olduğunu söyleyebiliyoruz. Özellikle tonozlu yapının arkasında bir merkezde yoğun olarak bu künklerin farklı yönlere dağılmış olması, oraya yakın bir birimde sanki böyle bir su dağıtım sisteminin olduğunu gösterecek şekilde veri sunuyor. Bunu tabii ileriki çalışmalarda ancak ortaya koyabileceğiz. Kesin olarak şimdilik bir şey söylemek zor. Özellikle bu bölümde çok sayıda su yolu var diyelim. Yani künklerle suyun farklı yerlere kanalize edildiğini görüyoruz."

Etiketler : Sultan Selçuk Üniversitesi Keykubadiye Sarayı
Aile pozu

Aile pozu
İki gram beyni kalmış

İki gram beyni kalmış
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Aileye göre araba seçiyorum

Aileye göre araba seçiyorum
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
Artık ‘Koç' diyeceksiniz

Artık ‘Koç' diyeceksiniz
‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı

‘Nasıl Seveceğim'i yorumladı
Doğru projeyi arıyor

Doğru projeyi arıyor
Özge ile çalışmak keyifli

Özge ile çalışmak keyifli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes