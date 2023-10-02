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02 Ekim 2023 Pazartesi 15:23:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 15:23:00

Kastamonu İbn-i Neccar Camisi, ibadete gelenleri 666 yıllık el işlemeli kapısıyla karşılıyor

Kaynak: AA

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Kastamonu'da Candaroğlu Adil Bey zamanında inşa edilen İbn-i Neccar Camisi'nin 666 yıllık kapısı el işlemeleriyle dikkati çekiyor.

Yavuz Selim Mahallesi'nde Candaroğlu Adil Bey tarafından 1353 yılında yaptırılan caminin kapısının ise camiden dört yıl sonra yapıldığı belirtiliyor.

Devrinin en mükemmel örneklerinden biri olarak gösterilen ahşap işlemeli cami kapısı, eylül ayında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan camilerden Kastamonu Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi'nin kapısını yapan Ankaralı Nakkaş Mahmud oğlu Abdullah'ın başka bir eseri.

Hint meşesinden iki kanatlı olarak 2×70 santimetre eninde, 2 metre 10 santimetre boyunda inşa edilen kapının üzerindeki el işi semboller öne çıkıyor.

Kapı üzerine Cin suresinin 18. ayetinin (Mescidler Allah'a ibadet etmek içindir. Öyleyse Allah'tan başka hiçbir kimseye, hiçbir şeye el açıp yalvarmayın) özenle nakşedildiği görülüyor.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kalem, Yavuz Selim Mahallesi'nin, Kastamonu'nun en eski mahallesi olduğunu söyledi.

Mahallede çok sayıda tarihi yapının yer aldığını belirten Kalem, "Mahallemiz genelde tarihi yapıları ile ön plana çıkmaktadır. Mahallemizde Çobanoğlu ve Candaroğlu beyliklerine ait birçok eser bulunmaktadır. Bunlardan biri de 1353 yılında Candaroğlu Adil Bey tarafından yaptırılan İbn-i Neccar Camisi'dir." dedi.

Caminin kapısının çok özel olduğunu anlatan Kalem, "Bu caminin en önemli özelliklerinden biri, bir hafta önce UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Kasaba Köyü Camisi'nin kapısını yapan kişi ile bu caminin kapısını yapan kişinin aynı olmasıdır." diye konuştu.

"İLMEK İLMEK OYA GİBİ SANATINI İŞLEMİŞ"

Kapının işlemlerinin görülmeye değer olduğunu ifade eden Kalem, şöyle devam etti:

"Kapının Hint meşesi gibi özel bir ağaçtan yapılması bugünlere gelmesini sağlamıştır. Bu kapı 666 yıldır sapasağlam ibadete açılarak bize hizmet veriyor. Abdullah usta burada aslında kapı yapmamış, ilmek ilmek oya gibi sanatını işlemiş. Bir aşk ile bunu yapmış. Kapımızı görmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Cami cemaatinden İbrahim Demirci ise sık sık camiye geldiğini söyleyerek, "Bu camiyi, kapıyı görünce içim açılıyor, heyecan geliyor. Burada namaz kılmak bana zevk veriyor. Çok güzel bir kapı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : kastamonu ibni neccar camisi kapı
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