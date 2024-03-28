Karayip Korsanları'na reset atılacak

Sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri olan ve son olarak neredeyse 7 yıl önce sinemalarda gördüğümüz Karayip Korsanları'nın devam filminin çekileceği duyuruldu. Yapımcı Jerry Bruckheimer Karayip Korsanları'na "reset atacaklarını" ifade etti. Yani film, yeni karakterler ve yeni fikirlerle tekrar çekilecek. Öncekilerin devamı olmayacak. Bruckheimer, 2022'de Johnny Depp'in ikonik rolü Jack Sparrow'la geri dönmeyeceğini ifade etmişti.