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28 Mart 2024 Perşembe 07:27:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 07:27:00

Karayip Korsanları'na reset atılacak

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Karayip Korsanları'nın devam filminin çekileceği duyuruldu.

Sinema tarihinin en başarılı serilerinden biri olan ve son olarak neredeyse 7 yıl önce sinemalarda gördüğümüz Karayip Korsanları'nın devam filminin çekileceği duyuruldu. Yapımcı Jerry Bruckheimer Karayip Korsanları'na "reset atacaklarını" ifade etti. Yani film, yeni karakterler ve yeni fikirlerle tekrar çekilecek. Öncekilerin devamı olmayacak. Bruckheimer, 2022'de Johnny Depp'in ikonik rolü Jack Sparrow'la geri dönmeyeceğini ifade etmişti.

Etiketler : karayip korsanları johnny depp jack sparrow
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