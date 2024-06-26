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'Karantina Adası'na tarihi restorasyon
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26 Haziran 2024 Çarşamba 22:32:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 22:32:00

'Karantina Adası'na tarihi restorasyon

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İzmir Urla'da, Osmanlı döneminde bulaşıcı hastalıkların engellenmesi amacıyla kurulan Karantina Adası, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Asırlar önce kullanılan malzemeler hâlâ ilk günkü gibi yerinde sergilenirken, Karantina Adası 155 yıl sonra tarihinde ilk kez restore edildi. Yaklaşık 80 milyon TL'ye mal olan ve 3 yıl süren restoranda, adanın dokusu bozulmadan titiz bir çalışma yürütüldü. Tarihi ada kısmen sadece randevularla grup ziyaretlerine açıldı. Bireysel olarak vatandaşların girişine ise izin verilmiyor.

Etiketler : Karantina Adası İzmir Urla Tarihi Yolculuk
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