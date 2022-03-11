Karadeniz kadını Dolmabahçe'de
Fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Varol Uzlu, Karadeniz kadınının yaşamından kesitler sunan fotoğraflardan oluşan 15. kişisel sergisini İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda TDV KAGEM İstanbul Şubesi destekleriyle açtı.
44 fotoğraftan oluşan 'Sevdaluk' isimli sergi, yoğun talep üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Dolmabahçe Milli Saraylar, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde tekrar sanatseverlerle buluştu.
Fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu sokaklarında çocukluğunu harmanlayıp, denizinin maviliğini sevdiği kentin yollarından köylere, yaylalara, dağlara bu yeşil diyarın kadınlarını on üç yıllık bir çalışmayla fotoğraf karelerine yansıttığı sergi 21 Mart' a kadar meraklılarını bekliyor.
"Cemal aynasında suretlenmiş,
Rahim isminin mazharı,
Fıtratı sevgiyle merhametle yoğrulmuş,
Aldığını çoğaltarak veren
Yükünü tebessümle omuzlayan
Dağları bağ, ağuyu bal yapan
Anamız, kardeşimiz, kızımız, teyzemiz
İşine, eşine, uşağına, toprağına aşkla, sevdayla bağlı Anadolu kadınlarımızın"