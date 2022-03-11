Karadeniz kadını Dolmabahçe'de

44 fotoğraftan oluşan 'Sevdaluk' isimli sergi, yoğun talep üzerine 8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle Dolmabahçe Milli Saraylar, Saray Koleksiyonları Müzesi'nde tekrar sanatseverlerle buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu sokaklarında çocukluğunu harmanlayıp, denizinin maviliğini sevdiği kentin yollarından köylere, yaylalara, dağlara bu yeşil diyarın kadınlarını on üç yıllık bir çalışmayla fotoğraf karelerine yansıttığı sergi 21 Mart' a kadar meraklılarını bekliyor.

"Cemal aynasında suretlenmiş,

Rahim isminin mazharı,

Fıtratı sevgiyle merhametle yoğrulmuş,

Aldığını çoğaltarak veren

Yükünü tebessümle omuzlayan

Dağları bağ, ağuyu bal yapan

Anamız, kardeşimiz, kızımız, teyzemiz

İşine, eşine, uşağına, toprağına aşkla, sevdayla bağlı Anadolu kadınlarımızın"