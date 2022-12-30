Kapalı alanlardaki tehlike: Beta enfeksiyonu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Hidayet Katipoğlu, Beta enfeksiyonunun 'A Grubu Beta Hemolitik Streptokok' denilen bakterilerin yol açtığı bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirterek, "Beta mikrobu özellikle kış aylarında, kapalı alanlarda bir arada bulunan kişilerde, 5-15 yaş arası öğrencilerde bademcik iltihaplanmalarına sebep olur. Hijyenik olarak hazırlanmamış dondurma gibi soğuk süt ürünleri ve diğer hijyenik olmayan soğuk içecekler enfeksiyon kaynağı olabilir. Boğaz iltihabı durumlarının yaklaşık yüzde 10'u Beta mikrobu ile gerçekleşir. Beta mikrobu boğaz enfeksiyonundan bağımsız olarak sinüzit, orta kulak iltihabı, deri yumuşak doku iltihabı, kemik iltihabı (osteomiyelit), menenjit, rahim iltihabı (endometrit) ve zatürreye de sebep olabilir" ifadelerini kullandı. Katipoğlu, hastalığın tedavisine ilişkin, "Tedavide destek tedavisi olarak odanın nemlendirilmesi, bol sıvı tüketilmesi, sulu yumuşak gıda tüketilmesi ve istirahat önerilmektedir. Tanısı konulmuş hastalara ağızdan veya enjeksiyon şeklinde antibiyotik tedavisi ve ağrı kesici ateş düşürücü ilaçlar başlanabilir. Antibiyotik mutlaka 7-10 güne tamamlanmalıdır" dedi.

