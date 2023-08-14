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14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:38:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:38:00

Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne 1 milyondan fazla kişi katıldı

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Nevşehir'de 5-13 Ağustos'ta düzenlenen Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'ne 1 milyon 50 bin kişi katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin ilk ayağı olan Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali dün büyük ilgiyle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılışı 5 Ağustos'ta yapılan ve 40 noktada düzenlenen 300'den fazla etkinliğe 1 milyon 50 bin kişi katıldı.

Göreme Festival Alanı'nda, Simge Sağın, Madrigal, Hey! Douglas, Murat Dalkılıç, Ziynet Sali, Sinan Akçıl, Alişan, Oğuzhan Koç ve Anadolu Ateşi gibi isimler ve gruplar sahne aldı. Bu etkinliklerle eş zamanlı olarak Ürgüp Meydanı'nda da Kubat, Yavuz Bingöl ve Resul Aydemir Nevşehirliler'e unutulmaz anlar yaşattı.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Paşabağlar Vadisi'nde gerçekleştirilen gala konserinin solistliğini Ferman Akgül üstlendi, Avanos Amfi Tiyatro'da konserler verildi ve tiyatro oyunları sergilendi.

Festival boyunca düzenlenen konserleri yaklaşık 620 bin kişi izledi.

SERGİLERE BÜYÜK İLGİ

Aralarında Refik Anadol, Devrim Erbil gibi sanatçıların eserlerinin de yer aldığı 10 sergiyi yaklaşık 65 bin kişi ziyaret etti. Avanos'ta çocuklara yönelik kurulan etkinlik alanında 43 bin çocuk birbirinden renkli yarışmalar ve oyunlarla keyifli zamanlar geçirdi.

Festivalin son 2 gününde ise Kapadokya semaları, figürlü balonlarla renklendi. Kapadokya'da her sabah gökyüzüne yükselen yüzlerce balona festival kapsamında 12 ayrı ülkeden 22 figürlü balon da eşlik etti.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 19-27 Ağustos arasında Trabzon'da Sümela Kültür Yolu ve Erzurum'da Palandöken Kültür Yolu festivalleri ile devam edecek.

Etiketler : kültür ve turizm bakanlığı mehmet nuri ersoy kapadokya balon ve kültür yolu festivali
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