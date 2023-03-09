Kadınlar minikler için sahnede

Atölye Kültür Sanat organizasyonu ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek kadın temalı tiyatro festivali olan 'Kadın Oyunları Festivali' bu yıl deprem felaketinden etkilenen kız çocuklarının eğitimi için organize edilecek. Festival, beş kentte tiyatroseverlerle buluşturacak. Etkinlik ilk olarak 23-27 Mart tarihleri arasında Ayvalık Belediyesi'nin ev sahipliğinde başlayacak. Daha sonra festival 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Bandırma'da, 3-7 Nisan arasında Ankara'da, 11-16 Nisan tarihlerinde Çanakkale'de devam edecek.