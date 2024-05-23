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"İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi sanatseverlerle buluşacak!
23 Mayıs 2024 Perşembe 09:33:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 09:33:00

"İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi sanatseverlerle buluşacak!

Kaynak: AA

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İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü çini ve seramik atölyesi sanatçılarının hazırladığı "İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler" sergisi, 28 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, sergi, Osmanlı dönemi çini sanatının geleneksel formları üzerinde, dünyanın önde gelen müzelerinde yer alan eserlerin orijinallerine sadık kalarak, iki yıllık bir çalışma sonunda hazırlandı.

"Kültürel mirası koruyarak geleceğe aktarmak" misyonuyla hayata geçirilen Osmanlı Saray Çinileri projesi ile 14-18'inci yüzyıllarda Osmanlı dönemi kültürel mirası yansıtan ve çeşitli nedenlerle Türkiye'den ayrıldığı için "kayıp" olarak nitelendirilen çinileri keşfetmek ve yeniden kültüre kazandırmak amaçlandı.

Sergide yer alan eserler, Osmanlı nakkaşlarının İznik atölyelerinde çömlekçi çarkında ürettiği formlara sadık kalınarak çalışıldı. Çinilerin yapım aşamasında teknik araştırmalar, renk skalası ve eser form ölçüleri de göz önünde bulundurularak hatayi, baba nakkaş, natüralist, şam işi ve rumi üsluplarına sahip eserler yapıldı.

Sergi, 28 Mayıs'taki açılışından sonra bir hafta ziyarete açık olacak.

Etiketler : sergi çini iznik
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