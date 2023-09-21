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21 Eylül 2023 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:53:00

İtalyan gitarist Zeppetella, İzmir Avrupa Caz Festivali'nde konser verdi

Kaynak: AA

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İtalyan besteci ve gitarist Fabio Zeppetella, piyanist Gianluca Mannutza ve baterist Lorenza Tucci'den oluşan "Fabio Zeppetella Organ Trio", 30. İzmir Avrupa Caz Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da düzenlenen konserde Fabio Zeppetella Organ Trio, "Mr. McCoy", "Toots", "Little Girl", "Wes" ve "E la chiamano estate" gibi ünlü bestelerini seslendirdi.

Festival, 22 Eylül'de İzmir'in İsviçre Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da gerçekleştirilecek "Vein Trio" konseriyle devam edecek.

Etiketler : İzmir Kültür Sanat ve Eğitim fabio zeppetella gianluca mannuzta lorenza tucci
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