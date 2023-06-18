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18 Haziran 2023 Pazar 10:51:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 10:51:00

İtalya öncesi İstanbul sergisi

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Ressam Dilan Tanburoğlu, üç farklı portre eseriyle sergiye katıldı.

Ressam Dilan Tanburoğlu, üç farklı portre eseriyle 'Without Boundaries' adlı sergiye katıldı. Muse Contemporary Sanat Galerisi'nin Levent'teki binasında açılan karma sergi, 16 Eylül'e kadar gezilebilecek. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan Tanburoğlu, ağustos ayında İtalya'da eserlerini sergileyecek. Tanburoğlu'nun resimleri Roma, Floransa ve Siena'daki galerilerde yer alacak.

Etiketler : ressam dilan tanburoğlu sergi
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