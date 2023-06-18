İtalya öncesi İstanbul sergisi

Ressam Dilan Tanburoğlu, üç farklı portre eseriyle 'Without Boundaries' adlı sergiye katıldı. Muse Contemporary Sanat Galerisi'nin Levent'teki binasında açılan karma sergi, 16 Eylül'e kadar gezilebilecek. 13 yaşından bu yana resim sanatı ile ilgilenen ve 7 yıldır profesyonel olarak resim yapan Tanburoğlu, ağustos ayında İtalya'da eserlerini sergileyecek. Tanburoğlu'nun resimleri Roma, Floransa ve Siena'daki galerilerde yer alacak.