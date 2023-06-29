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29 Haziran 2023 Perşembe 11:38:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:38:00

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerinde bayram yoğunluğu

Kaynak: AA

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Kurban Bayramı'nda kentten ayrılmayan vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, bayramın ilk gününde İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İstanbul'da trafik yoğunluğunun azalmasını ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Beşiktaş ve Ortaköy Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Ortaköy'ün meşhur lezzetleri olan kumpir ve waffle yiyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

Bayramı fırsat bilip Şanlıurfa'dan eşi Hatice Kılıç ile tatile gelen Celal Kılıç, İstanbul'un sakinliğinden mutlu olduğunu, ziyaret için özellikle bayramları tercih ettiklerini söyledi.

İstanbul'un tatil günlerinde en kalabalık yerlerinden Eminönü, bu bayramda da en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu.

Balık ekmek ve turşu suyu için restoran ve balıkçı teknelerini ziyaret eden vatandaşlar, açık olan dükkanlardan da alışveriş yaptı.

Üsküdar'dan eşiyle gezmeye çıktıklarını söyleyen Ömer Arda, "Vapurlar ücretsizdi. İstanbul boşalmış gerçi. Geçen bayram çok kalabalıktı, bu bayram çok güzel. Sıcak ama İstanbul'u gezmek güzel. Boğaz serindi." dedi.

Romanya'dan İstanbul'a gelen Alex Bina, "İstanbul çok güzel bir şehir. İnsanlar güzel, kültür güzel. Burada tatilde olduğum için çok mutluyum. Bazı yerler bayram nedeniyle kapalı. Ailemizle vakit geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

İskoçyalı eşiyle Eminönü'nde lokma tatlısı yiyen Mısırlı Şerif El Seyid, her yıl İstanbul'a geldiğini ve burayı çok sevdiğini ancak taksi sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul'da turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Sultanahmet Meydanı, bayramda da kalabalıktı.

Vatandaşlar sıcak hava nedeniyle ağaç gölgelerinde dinlenirken, turist kafileleri sıra halinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni ziyaret etti.

Turist rehberi Nermin Akbaş, bayram dolayısıyla çoğu yerin kapalı olması sebebiyle yerli turist sayısının daha fazla olduğunu belirterek, "Diğer günler yabancı turist sayısı daha fazla. Özellikle bayram namazı için gelen yerli turist daha çok. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradaydım, en çok yerli turist gözlemledim." dedi.

Beyaz kıyafetleriyle dikkati çeken Malezyalı çiftten Müşerref Selam, "Bugün bayram dolayısıyla ilk defa geliyoruz. Biraz kalabalık. Çok güzel Türk insanı. Türkiye çok güzel, mutluyuz. Bayramınızı kutlarız." diye konuştu.

Sıcak havada serinlemek isteyen İstanbulluların adresi ise Büyükçekmece Sahili oldu.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, aileleriyle sahilde açtıkları şemsiyelerin altında dinlendi, denize girerek serinledi.

Etiketler : İstanbul TRAFİK Malezyalı çiftten Müşerref Selam Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'
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