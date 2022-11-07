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07 Kasım 2022 Pazartesi 11:26:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 11:26:00

"İstanbul'da İstanbul" fotoğraf sergisi sanatseverleri bekliyor

Kaynak: AA

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Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz'in fotoğraflarından oluşan "İstanbul'da İstanbul" sergisi, tarihi yarımadaya ve hikayelerine ışık tutuyor.

İstinye Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından üniversitenin Topkapı Kampüsü giriş katında ziyarete açılan sergide, İstanbul konulu fotoğraflar sergileniyor.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emeksiz, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, misafir öğretim üyesi olarak ders verdiği İstinye Üniversitesinde açtıkları sergide renkli ve siyah-beyaz 41 fotoğrafın yer aldığını belirtti.

Sergiyle İstanbul'da üniversite eğitimi alan yerli ve yabancı öğrencilerin yaşadıkları şehir ile bağ kurmalarını amaçladığına işaret eden Emeksiz, aynı zamanda mekan, zaman ve insana dair dikkat oluşturmalarının hedeflendiğini dile getirdi.

"İstanbul'da izler taşıyan son yılların fotoğrafları"

Prof. Dr. Emeksiz, sergiye gelen İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü çalışanları, Edebiyat ve Münazara Kulübü öğrencilerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Araştırma görevlisi Talha Dilben, fotoğraf sanatçıları Cemil Şahin ve Saime Güler organizasyonun gerçekleşmesinde önemli katkılar sağladılar. Hepsi de İstanbul'un farklı zamanlarından, mekanlarından ve insan hikayelerinden izler taşıyan son yılların fotoğrafları. Seçkinin hazırlanmasında Prof. Dr. A. Attila Şentürk önemli ölçüde destek sağladı. Bölüm öğretim üyeleri ile de hangi fotoğrafların neden yer alması gerektiğine karar verdik."

Prof. Dr. Emeksiz, fotoğraf merakının akademik hayatından önce başladığını söyleyerek, "Öğretim üyeliği sonradan oldu. Lise yıllarından itibaren, özellikle de lisans eğitimi sürecinde kimi zaman bir makine ile bazen de görüntüleri zihinde tutarak kayıt altına almaya çalıştım. Zihindekiler bir fotoğrafa doğrudan aktarılamasa da sonraki zamanlara uzanan gözlem ve dikkatlerin kimi fotoğraflarda hissedilebileceğini düşünüyorum. Fotoğraf konusunda çok yardım ve desteğini gördüğüm Ali Yayla hocam ve Cemil Şahin Bey ile insanın baktığını görmesine yarayan bir eylem olarak düşündüğümüz fotoğraf peşinde olduk." ifadelerini kullandı.

Koleksiyonunda çoğu İstanbul temalı yüzlerce fotoğraf bulunduğuna işaret eden Emeksiz, sergide yer alan 2 fotoğrafının hikayesine ilişkin de şunları anlattı:

"Üsküdar Salacak'tan Sultanahmet Camii siluetiyle günbatımı fotoğrafı hiç hesapta yokken ortaya çıktı mesela. Ailemle gezerken Harem tarafına doğru yürüyordum ve makine boynumdaydı. Hazırlanıp gelmiş, konumunu almış fotoğrafçılar da varmış etrafta sonradan gördüm onları, önce fotoğrafı gördüm. Alelacele yürürken karşıya baktım ve fotoğraf geldi. Bir de ısrar fotoğrafı çıktı ortaya. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün Süleymaniye Camii tarafında bir martı adeta uçak gibi sürekli sorti yaparak yaklaşıyordu defalarca. 'Beni çekmelisin' diyordu, kırmadım, çektim."

"İstanbul'da İstanbul" sergisi, yarın sona erecek.

Etiketler : İstinye Üniversitesi İstanbul Sultanahmet Camii
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