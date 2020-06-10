Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda bu akşam başlayan ve bir ay boyunca sürecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan müzikseverlerle buluştu.

İletişim Başkanlığı'nın YouTube kanalından yayınlanan konser saat 21.00'de başladı.

Pekkan performansı sırasında kendilerine bu imkanı veren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilecek "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk 10 gününde Pekkan'ın ardından sırasıyla Sibel Can, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.