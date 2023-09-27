İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 5 yaşında!

5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 10-11-12 ve 13 Ekim tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. Festivalde Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo, Riff Cohen ve Yavuz Bingöl konser verecek.

Programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festival bu yıl dünyanın üç farklı ülkesinden dünyaca önemli isimleri ağırlıyor. Tunuslu Emel Mathlouthi, Beninli Angelique Kidjo ve İsrailli Riff Cohen festivaldeki yabancı isimler olurken Türkiye'den ise Yavuz Bingöl "Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor" konserinde konuk solistler Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç ile AKM'de senfoni orkestrası ile sahneye çıkacak.

Festival 5 Yaşında

Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, bu yıl beşinci kez yapılıyor. Festival, Tunus asıllı Emel Mathlouthi, Benin asıllı Angelique Kidjo, İsrailli Riff Cohen ve Türkiye'den Yavuz Bingöl "Veysel'siz 50 Yıl" konserleri ile 10-11-12 ve 13 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Festivalde ayrıca paneller, geleneksel enstrümanlar sergisi ile bağlama yapım atölyesi de yapılacak.

Açılış Emel Mathlouthi'den

Söylediği barış şarkıları ile sosyal medyada dünyaca ünlü olan Tunus asıllı Emel Mathlouthi 10 Ekim Salı akşamı AKM Türk Telekom Sahnesi'nde festivalin açılışını yapacak. Emel Mathlouthi, miras aldığı kültürü farklı dillerde seslendirmeyi önemsediğini belirtiyor. Dünya barışına katkıda bulunmak için şarkılarını söylediğini belirten Emel Mathlouthi ülkemizde de çok seviliyor.

Afrika'nın divası Kidjo

Afrika'nın Baş Divası olarak bilinen Benin asıllı Angelique Kidjo, festivalde yer alan diğer isim. Kidjo, güçlü sesi ve söylediği romantik şarkılarla hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. Eşsiz ve güçlü yorumu ile Kidjo, 11 Ekim Çarşamba akşamı AKM Tiyatro Sahnesi'nde sahneye çıkacak.

İsrail'den Riff Cohen

Folk müzik alanında başarılı şarkılara imza atan Riff Cohen, 12 Ekim Perşembe tarihinde AKM Türk Telekom Sahnesi'nde olacak. İbranice, Arapça ve Fransızca söylediği şarkılarla tanıdığımız Riff Cohen unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor. Cohen'in coşkulu enerjisine hazır olun!

Aşık Veysel

Anadolu'nun en önemli ozanlarından olan Aşık Veysel, ünlü sanatçı Yavuz Bingöl tarafından 13 Ekim Cuma akşamı verilecek bir konser ile anılacak. Bingöl, "Aşık Veysel Senfoni ile Buluşuyor" isimli konserde Oktay Kaynarca, Kubat ve Murat Dalkılıç da konuk solist olarak Aşık Veysel'in eserlerini senfoni orkestrası ile seslendirecek.

"Şahsenem Bacı ve Müziği"

Festivalin kurucusu ve Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl, bu yıl festivali geçen yıl kaybettiğimiz kadın ozan Şahsenem Bacı'ya ithaf ettiklerini açıkladı. Programda 10 Ekim Salı günü saat 16.30'da "Şahsenem Bacı ve Müziği" isimli bir panel gerçekleştirilecek. Panelde ülkemizin en önemli kadın ozanlarından olan Şahsenem Bacı'yı ve müziğini anlamak için Prof. Dr. Sevilay Çınar, Doç. Dr. Seher Tetik Işık, Reşit Akay Yanlıç ve Yavuz Bingöl konuşacak.

Alev Alatlı ve İskender Pala

Festivaldeki diğer panel ise "Tarih ve Müzik" adını taşıyor. Günümüz dünyasında halk müziklerinin kültürel bağlamdaki etkilerini konuşmak üzere 12 Ekim Perşembe günü Alev Alatlı ve İskender Pala festival izleyicileri ile buluşacak. Kültür dünyamızın önemli isimlerinden olan Alatlı ve Pala, eşsiz bilgileri ile gelenleri aydınlatacak. Paneller AKM Fuayesinde saat 15.00'de ücretsiz olarak yapılacak.

Altı Bin Yıllık Sesler Sergisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul tarafından hazırlanan sergide Anadolu'nun kadim enstrümanlarından oluşan "Altı Bin Yıllık Sesler" isimli bir sergi yer alıyor. AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde yer alan sergide Obul tarafından seçilmiş orijinal ve replika enstrümanlar hikayeleri ile görülebilecek.

Bağlama Yapım Atölyesi

Bağlama sanatçısı ve saz yapım ustası Oktay Yılmaz festivalde her sene olduğu gibi 'Bağlama Yapım Atölyesi' verecek. AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde yapılacak atölyede bağlama yapımının her aşaması görülebilecek.

Tüm konserler 20.00'de başlayacak.