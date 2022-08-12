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12 Ağustos 2022 Cuma 10:10:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 10:11:00

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 bin kişilik modern kütüphanesine kavuşuyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı 28 bin metrekare kapalı alana sahip İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'nden sadece öğrenciler değil tüm İstanbullular yararlanabilecek

"Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesi" olarak nitelendirilen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete girecek.

2010 yılında kurulan ve 11 fakültesi, 15 bin öğrencisi, 1086 akademisyeni, 326 idari personeli ve 150'den fazla lisans ve lisans üstü programı bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, yeni kütüphanesine kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, 28 bin metrekare kapalı alana sahip 7 katlı kütüphanenin açılışı gerçekleştirilecek.

Aynı anda 3 bin kişiye hizmet verebilecek ve 1 milyon cilt basılı kitap alabilecek kapasiteye sahip kütüphane, 93 milyon lira bedelle inşa edildi.

Akıllı ve engelsiz bina olarak tasarlandı

Modern kütüphaneciliğin getirdiği olanaklarla donatılan, akıllı ve engelsiz bina olarak tasarlanan kütüphane, 7/24 çalışma esasına göre açık olacak.

Yapımında ve tefrişatında her türlü kullanıcı konforunun düşünüldüğü kütüphanede, tekli ve çoklu çalışma masaları, çok sayıda grup çalışma odası, sesli ve sessiz ders çalışma salonları, minderli oturma tribünü, puflu oturma masaları ve diğer dinlenme alanları ile akıl oyunları alanı, kullanıcı dolapları, mescit, konferans salonları, kantin ve kapalı otopark bulunuyor.

Öğrencilerin yanı sıra akademik camianın ve tüm vatandaşların istifade edebileceği kütüphanenin, toplumun öncüsü büyüklerle buluşulabilecek ve birlikte iş üretilecek uğrak mekanlardan olması planlanıyor.

Ziyaretçilere çay, kahve ve kurabiye ikramlarının yapılacağı kütüphanede, konferans ve söyleşi programları da düzenlenecek.

Merkezi Derslikler Binası'nın açılışı da yapılacak

Program kapsamında, Nisan 2022'de inşa süreci tamamlanan, 29 bin 850 metrekare kapalı alana sahip, 208 milyon lira bedelle 6 katlı akıllı ve engelsiz bina olarak inşa edilen Merkezi Derslik Binası'nın da açılışı gerçekleştirilecek.

Siyasal Bilgiler, Hukuk, Eğitim Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Sanat ve Tasarım fakültelerinin ortak derslik olarak kullanabileceği binada, öğrenciler için çizim ve desen atölyesi yer alıyor.

Eğitim Bilimleri Fakültesi için bireysel ve grup danışma laboratuvarının bulunduğu binada, 120 kişilik 2 konferans salonu, 40 ve 150 kişi kapasite aralığında teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı 100 sınıf, 5 bilgisayar laboratuvarı ile Görsel İletişim Tasarımı Stüdyosu mevcut.

Aynı anda 6 bin kişinin eğitim öğretim görebileceği binada, öğrencilerin sağlık sorunlarına ilk müdahalede bulanan Mediko Sosyal ile akademisyenler için dinlenme odaları, kafeterya, kitap satış mağazası, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, öğrenci kulüpleri için bölümler ve kapalı otopark da yer alıyor.

Etiketler : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi Recep Tayyip Erdoğan
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