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16 Ocak 2023 Pazartesi 12:17:00 - Güncelleme:16 Ocak 2023 Pazartesi 12:17:00

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 19 Ocak'ta Carmen'i sahneleyecek

Kaynak: AA

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 19 Ocak'ta "Carmen Operası"nı sanatseverlerle buluşturacak.

Fransız besteci Georges Bizet'nin bestelediği, librettosu Prosper Merimee'nin aynı isimli kısa romanından yola çıkılarak Ludovic Halevy ve Henri Meilhac tarafından kaleme alınan eser, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Dünyanın seçkin opera eserlerinden Carmen, ilk kez 1875'te Paris'te sahnelendiğinde sert eleştirilere maruz kaldı, Bizet'nin ölümünden sonra ise dünya çapında üne kavuştu.

İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu eserde, orkestrayı Zdravko Lazarov yönetecek.

Nesrin Gönüldağ'ın "Carmen"i canlandıracağı gösteride, "Don Jose"yi Ali Murat Erengül, "Escamillo"yu Göktuğ Alpaşar, "Micaala"yı Dilruba Bilgi, "Zuniga"yı Erdem Sakarya, "Morales"i Ufuk Karakoç, "Frasquita"yı Sevim Ateş, "Mercedes"i Ceren Şahin, "Le Dancaire"yi Alp Köksal, "Le Remendado"yu ise Çağrı Köktekin yorumlayacak.

Eserin dekor tasarımını Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Ayşegül Alev ve Gizem Betil, koreografisini Ayşem Sunal Savaşkurt, ışık tasarımını Giovanni Pirandello, dramaturjisini Ravivaddhana Monipong Sisowath hazırladı. Koroyu Paolo Villa yönetirken, çocuk korosunun şefliğini ise Sercan Gazeroğlu yapacak.

İspanya'nın Sevilla şehrinde 1830'lu yıllarda geçen eserin konusu şöyle:

"Bir tütün fabrikasında işçi olarak çalışan çingene genç kız Carmen, asker Don Jose'den çok etkilenir ve onu cezbederek ait olduğu saygın hayattan koparıp kendisiyle beraber dağlarda yaşamaya ikna eder. Ancak bir süre sonra Carmen'in aşkı biter ve hayatına yeni biri girer. Don Jose ise sevdiği kadını kolayca bırakmaya hiç niyetli değildir."

Etiketler : Fransız besteci Georges Bizet İspanya Sevilla şehri
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