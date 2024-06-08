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08 Haziran 2024 Cumartesi 00:32:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 00:32:00

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde nefes kesen anlar

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Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından altıncısı düzenlenen kültür festivalinde 2. gün heyecanı geride kaldı. Atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırıldı. Gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi. 24 TV Muhabiri Sinan Ağca, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde yaşanan gelişmeleri canlı yayında aktardı

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'nde Balıkesir Karasi Atlı Binicilik ve Savaş Sanatları Kulübü, Türklerin kadim savaş sanatlarını canlandırdı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DÜZENLENİYOR

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin atlı sporlar alanında gerçekleştirilen gösteride, geleneksel savaş kıyafetleriyle alana çıkan atlı okçular önce tribünleri selamladı. Biniciler daha sonra ilk olarak puta atışı adı verilen gösteride dört nala at sürerken hedeflere ok atışı gerçekleştirdi.

Gösteride atlı okçuların kale burçlarına atışları da canlandırıldı.

24 TV EKİBİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİNDE

24 TV ekibi 6. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci gününde de alanda yerini aldı. Festivalin merkezi sayılan Han çadırında sergilenen Türk sanatları hakkında bilgi aktaran 24 TV Muhabiri Sinan Ağca, "Protokol Han çadırındaki kıyafetlerin olduğu yerleri gezdiler. Padişahların kıyafetlerinin bir bir replikaları öğretmenler tarafından bir bir ortaya çıkarıldı. Padişahların dışında diğer dönem kıyafetlerini de burada görmek mümkün. Gençleri bu kıyafetleri yakından görebiliyorlar. Etrafta kıyafetlerin dışında pek çok el sanatına rastlamak mümkün. Unutulmaya yüz tutmuş Türk sanatları buya gelen on binlerce çocuğa gösteriliyor." dedi.


Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 6. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan vatandaşlar, cirit müsabakalarına büyük ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde yapılan cirit müsabakaları, ziyaretçiler tarafından heyecanla takip edildi.

Atlı sporlar için kurulan alanda gerçekleştirilen müsabakalarda Uşak 1 Eylül Atlı Cirit Kulübü ve Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Seyirciler her sayı sonrası yarışmacıları alkışlarıyla tebrik ederken, zaman zaman atların yere düşmesiyle heyecanlı anlar yaşandı.

Müsabakalarda fırsat bulmasına rağmen sayı almaktan vazgeçerek rakibini bağışlayan sporcuların centilmenliği seyircilerden büyük alkış aldı.

Etiketler : atatürk havalimanı etnospor etnospor nerede yapılıyor 24 tv haber
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