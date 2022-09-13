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İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı
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13 Eylül 2022 Salı 11:46:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 11:46:00

İspanyol ressam Pablo Picasso, 50. ölüm yıl dönümünde ülkesinde törenle anıldı

Kaynak: AA

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İspanya hükümeti, dünyaca ünlü ressamları Pablo Picasso'yu ölümünün 50. yıl dönümünde törenle anarak, eylül ayından 2023 yılı sonuna kadar olan dönemi "Picasso yılı" ilan etti.

Picasso'nun İspanya İç Savaşı'nı konu alan "Guernica" tablosunun bulunduğu Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde düzenlenen törene Kral 6. Felipe, Başbakan Pedro Sanchez, bazı bakanlar ve Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak katıldı.

Basına verilen bilgilerde, "Picasso yılı" vesilesiyle 2023'te Avrupa ve ABD'deki 38 önemli sanat merkezinde 42 sergi açılacağı ve çok sayıda etkinlik düzenleneceği duyuruldu.

İspanya Kültür Bakanı Miquel İceta, "Picasso, 20. yüzyılı; tüm zulmü, şiddeti, tutkusu, aşırılıkları ve çelişkileriyle tanımlayan bir sanatçıdır. Onun sanatsal mirasını ve eserlerinin geçerliliğini haklı çıkarmak için Picasso yılını organize ettik." dedi.

İceta, etkinlikler için İspanyol devletinin 3 milyon avro ayırdığını, ayrıca sigorta maliyetlerinin ödeneceğini söyledi.

İspanya'dan sonra en fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak Fransa'nın Kültür Bakanı Malak ise, "Biz, Picasso'nun daha iyi anlaşılmasına ve tüm yönleriyle ele alınmasına yeni bir fırsat yaratmak istiyoruz. Picasso'nun tüm çalışmaları onun kadınlarla olan ilişkileriyle sınırlandırılmamalı. Çalışmalarında siyasi, demokratik, bağlılık ve Franco rejimine karşı mücadele düzeylerinde çok önemli yönler de oldu." şeklinde konuştu.

"Picasso yılı" dolayısıyla sanatçının eserlerine ait ilk sergi, 23 Eylül'de Madrid'deki Mapfre Vakfı'nda açılacak.

İspanya'nın Malaga kentinde 25 Ekim 1881'de doğan Pablo Picasso, 8 Nisan 1973'te Fransa'nın Mougins kasabasındaki evinde öldü.

İspanya ve Fransa'da komünist partilerin üyesi olan, Kübizm sanatının kurucuları arasında bulunan Picasso, "Avignonlu kızlar", "Guernica", "Ağlayan kadın", "Rüya", "Yaşlı gitarist", "Pierette'nin düğünü", "Çapraz kollar ile kadın", "Çıplak, Yeşil Yapraklar ve Büst" başta olmak üzere bıraktığı sayısız eserle 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak tarihe geçti.

Etiketler : Picasso İspanya ve Fransa Ağlayan kadın
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