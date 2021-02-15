İşitme engelli çocuklara video kitap

Ankara Üniversitesi TÖMER İşaret Dili Programları Koordinatörlüğü, Türkiye'deki işitme engelli çocukların video kitaplar aracılığıyla uluslararası yayınları tanımalarına imkan sağlayacak yeni bir çalışmaya imza attı. İşaret Dili'ne çevrilen ilk kitap da "Merhaba, Benim Adım Koronavirüs" oldu.



TÖMER'den Dr. Bahtiyar Makaroğlu ve Mesut Öztürk'ün gözetiminde Yasemin Güçlütürk tarafından Türkçeye ve Türkiye'nin ilk işitme engelli tercümanlarından Sinan Bilgiç tarafından Türk İşaret Dili'ne çevrilen kitapta, çocuklara koronavirüsün ne olduğu ve salgından nasıl korunabilecekleri yaşlarına uygun bir dille anlatılıyor.

Ankara Üniversitesi ayrıca 3 yavru kedinin yaşamış oldukları heyecanlı, sevimli ve talihsiz anıları anlatan "3 Yavru Kedi", "Gökkuşağının 7 Rengi", çocuklara büyük ve küçük sıfatlarını öğreten "Çok Büyük Çok Küçük" isimli yayınları da Türk İşaret Dili'ne çevirdi.

Ücretsiz kullanıma açılan yayınlara TÖMER İşaret Dili isimli sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.