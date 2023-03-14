İngiliz yönetmen Christopher Hampton, Qumra Sinema Günleri'ne katıldı

İngiliz oyun yazarı, senarist ve yönetmen Christopher Hampton, Doha Film Enstitüsünce düzenlenen "2023 Qumra Sinema Günleri"nde ustalık sınıfında konuşma yaptı.

New York Film Festivali eski direktörü Richard Pena moderatörlüğünde, Doha İslami Eserler Müzesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çok sayıda amatör film yapımcısı ile yönetmen katıldı.

Hampton, filmin senaryosundan itibaren her aşamasında özenle çalışılması gerektiğine dikkati çekerek, "Oyuncular ve ekip dahil olmak üzere, en iyi profesyonellere sahip olmak gerekir. En iyi insanları işe alın ve sonra ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına izin verin." dedi.

İlk filmini yapma arzusundaki her yönetmenin kendi kişiliklerini projelerine empoze etmeye çalıştığının altını çizen Hampton, kendi kariyerinde de iniş ve çıkışlar olduğunu, bunların kendisini güçlendirdiğini söyledi.

Usta yönetmen, senaryo ve film alanlarında eğitim almanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bir film tutkunu olan babamla haftada en az 3 film izlerdim. Hiçbir kısıtlama yoktu ve çıkan her filmi izlerdim. Sinemaya gitmek muhtemelen yazar olmayı istememi sağladı. Sinemaya olan ilgim haftalık film gösterimlerinin yapıldığı İngiltere'deki yatılı okulda daha da arttı. Royal Court Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladım. Çünkü tiyatro çok prestijliydi ve Londra'da büyük ilgi görüyordu. O zamanlar sinemaya gitmek de zor görünüyordu."

Christopher Hampton, hem tiyatroda hem de sinemada şanslı bir kariyeri olduğuna vurgu yaparak, "Anlatının gücünü şekillendirmeyi ve sahneleri bir araya getirmeyi öğrendim. Senaryo yazarı olmak, aynı zamanda neyin dikkate alınması gerektiğini anlamamı sağladı. Senaryonuza ölümcül bir ciddiyetle davranmalısınız ve yazma sürecinde başka hiçbir şey düşünmemelisiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik kapsamında ayrıca yönetmen Jessica Beshir'in "Faye Dayi" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Christopher Hampton hakkında

İngiliz oyun yazarı, senarist ve yönetmen Hampton, 1946'da Portekiz'de dünyaya geldi. Kariyerine 18 yaşında "Annemi En Son Ne Zaman Gördünüz?" oyunuyla başlayan usta yönetmen, oyun yazarlığı ve senaristliğin yanı sıra çok sayıda eserin tercümesini yaptı.

Hampton, sinema ve televizyon dünyasındaki çalışmalarıyla aralarında 2 Akademi Ödülü, 3 BAFTA, bir Avrupa Film Ödülü, bir Amerika Yazarlar Birliği Ödülü ve Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü olmak üzerine onlarca ödüle layık görüldü.

Siyasi hicivden psikolojik dramaya, çok çeşitli konuları ele alan Hampton, eserlerinde, insan ruhunun derinliklerine dalma, güç, arzu ve ahlak gibi karmaşık temaları keşfetme yeteneğiyle biliniyor.