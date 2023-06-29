Indiana Jones serisinin en yeni filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.

Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.

"Genç Deniz Canavarı Ruby"

Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak.

Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.

"Şeytan Uykuda"

Nestor Sanchez Sotelo'nun yönettiği "Şeytan Uykuda" filminde Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano oyunculuk yapıyor.

Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.

"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır"

Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.

Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.

"Hedefteki Adam"

Soon-rye Yim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hedefteki Adam" filminde Hyun Bin, Hwang Jung-min ve Kang Ki-young rol alıyor.

Filmde, Taliban tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Güney Koreli vatandaşları kurtarmak için Afganistan'a giden bir diplomat ile yerel istihbarat ajanı arasındaki müzakere operasyonu sırasında gelişen olaylar anlatılıyor.

"Sisu"

Yönetmenliğini Jalmari Helander'in yaptığı "Sisu"da Jorma Tommila, Aksel Hennie ve Jack Doolan oynuyor.

Aksiyon filmi, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini anlatıyor.

"Geri Sayım"

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor.

Senaryosunu Çetin Büyükakın'ın kaleme aldığı filmde, internet ortamında hacker olarak var olmayı başaran Wind'in, Ethem Bey'den intikam alma çabası konu alınıyor.

"Gizemli Mesaj"

Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Özmen, Ayşegül Kaygusuz ve Yaprak Tüter gibi isimler yer alıyor.

Filmde ailesini trajik bir kazada kaybeden Elif'in, tek dayanağı olan ablasının gizemli kaybından sonra halüsinasyon görmeye başlamasıyla gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.