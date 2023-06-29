VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Başkan Erdoğan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına çok sert tepki
Türkiye'den İsveç makamları ve uluslararası camiaya çağrı
Üreticilere müjde: Satılmayan kurbanlıkları ESK alacak
İsveç'in provokasyonu dünya basınında
Macron'a ince ayar! IMF ve Dünya Bankası istemiyoruz
29 Haziran 2023 Perşembe 11:39:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 11:39:00

Indiana Jones serisinin en yeni filmi sinemaseverlerle buluşuyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alan "Indiana Jones ve Kader Kadranı" bu hafta vizyona giriyor.

Sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 8 film vizyona girecek.

James Mangold'un yönetmenliğini yaptığı "Indiana Jones ve Kader Kadranı"nda Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Toby Jones, Boyd Holbrook ve Mads Mikkelsen rol alıyor.

Serinin beşinci filmi, soğuk savaş döneminde uzay yarışı sürerken bir kez daha hortlayan Nazi tehlikesine karşı mücadele veren ünlü arkeoloğun hikayesini konu alıyor.

"Genç Deniz Canavarı Ruby"

Kirk DeMicco'nun yönettiği, Lana Condor, Toni Collette, Annie Murphy ile Sam Richardson'un oynadığı "Genç Deniz Canavarı Ruby" animasyon meraklılarına görsel bir şölen sunacak.

Yapımda, Oceanside Lisesi'ne uyum sağlamak isteyen Ruby Ruby Gillman'ın, başına gelen olağanüstü olaylar sonrasında kendi kimliğini kabul etmesi ve sevdiği insanları korumak için yaptıkları konu ediliyor.

"Şeytan Uykuda"

Nestor Sanchez Sotelo'nun yönettiği "Şeytan Uykuda" filminde Maria Abadi, Melisa Garat, Ruby Vizcarra ve Roberto Romano oyunculuk yapıyor.

Filmde polis memuru Camila, savcı Fatima ve polis dedektifi Angel'ın bir banliyö bölgesindeki operasyon sırasında karşılaştıkları olaylar anlatılıyor.

"Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır"

Ana fikrini ve ilhamını Andreas Malm'ın kitabından alan "Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır" adlı filmin yönetmenliğini Daniel Goldhaber üstleniyor.

Ariela Barer, Kristine Froseth ve Lukas Gage'in oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir grup aktivistin, yaşadıkları bölgeye zarar veren petrol boru hattını imha etme çabasını konu ediniyor.

"Hedefteki Adam"

Soon-rye Yim'in yönetmenliğini üstlendiği "Hedefteki Adam" filminde Hyun Bin, Hwang Jung-min ve Kang Ki-young rol alıyor.

Filmde, Taliban tarafından kaçırılan ve rehin tutulan Güney Koreli vatandaşları kurtarmak için Afganistan'a giden bir diplomat ile yerel istihbarat ajanı arasındaki müzakere operasyonu sırasında gelişen olaylar anlatılıyor.

"Sisu"

Yönetmenliğini Jalmari Helander'in yaptığı "Sisu"da Jorma Tommila, Aksel Hennie ve Jack Doolan oynuyor.

Aksiyon filmi, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde hayatta kalmak için mücadele eden eski bir askerin hikayesini anlatıyor.

"Geri Sayım"

Aykut Taşkın'ın yönetmenliğini üstlendiği "Geri Sayım" adlı filmde Veysel Demir, Metin Pıhlıs ve Hilmi Deler oyunculuk yapıyor.

Senaryosunu Çetin Büyükakın'ın kaleme aldığı filmde, internet ortamında hacker olarak var olmayı başaran Wind'in, Ethem Bey'den intikam alma çabası konu alınıyor.

"Gizemli Mesaj"

Yönetmenliğini Tayfun Can Demirtaş'ın yaptığı "Gizemli Mesaj" filminin oyuncu kadrosunda Erkan Özmen, Ayşegül Kaygusuz ve Yaprak Tüter gibi isimler yer alıyor.

Filmde ailesini trajik bir kazada kaybeden Elif'in, tek dayanağı olan ablasının gizemli kaybından sonra halüsinasyon görmeye başlamasıyla gelişen olaylar beyaz perdeye aktarılıyor.

Etiketler : Sinema salonları Çetin Büyükakın Aykut Taşkın
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Önce İstanbul sonra Prag

Önce İstanbul sonra Prag
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX