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28 Şubat 2023 Salı 12:49:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 12:49:00

İDOB'un sahnelediği "La Boheme" operası yeniden sanatseverlerle buluşacak

Kaynak: AA

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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahnelediği "La Boheme" operası, 4,11 ve 16 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay prömiyeri yapılan ve besteci Giacomo Puccini'nin başyapıtlarından biri olarak kabul edilen dramatik ve romantik eser, dünyada en çok sahnelenen operaların arasında yer alıyor.

Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınan opera, Fransa'daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın izlerini taşıyan bir reji anlayışı ile sahneleniyor.

İtalyanca seslendirilen eseri, Evin Atik sahneye koyarken, orkestrayı İbrahim Yazıcı yönetecek.

Dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, ışık tasarımı ise Serkan Şentürk'e ait olan eserde, İDOB Korosu'nun yönetimini Paolo Villa ve çocuk korosunun yönetimini Sercan Gazeroğlu üstleniyor.

Koreografisi Şebnem Şenel'e ait olan eserde, "Mimi" rolünde Ceren Aydın, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande S. Ürben, "Rodolfo" rolünde Caner Akın, Berk Dalkılıç, Erdem Erdoğan, Bülent Külekçi, "Marcello" rolünde Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, "Musetta" rolünde Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, Anna Sirel Etyemez, Evren Işık Yasemin, "Colline" rolünde Göktuğ Alpaşar, Kenan Dağaşan, Zafer Erdaş, Mithat Karakelle, "Schaunard" rolünde ise Şahin Dedeman, Alp Köksal ve Burak Kul dönüşümlü olarak rol alıyor.

Etiketler : İDOB Çağda Çitkaya Sevtaç Demirer

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