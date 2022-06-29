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29 Haziran 2022 Çarşamba 10:22:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 10:22:00

İbrahim Tatlıses İsrail'de konser verdi

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İbrahim Tatlıses İsrail'de sahneye çıktı.

Batı Kudüs'teki konser mekanı 'Sultan Havuzu'nda (Sultan's Pool) sahne alan Tatlıses, binlerce kişinin katıldığı etkinlikte sevilen eserlerini seslendirdi.

Tatlıses; "Mavi Mavi", "Evlerinin Önü Boyalı Direk", "Dom Dom Kurşunu", "Bir Kulunu Çok Sevdim", "Esmersen Güzelsin" ve hafızalara kazınan diğer eserleriyle hayranlarını coşturdu.

Sahnede hayranlarına seslenen Tatlıses, sağlık durumuna işaret ederek "Sol elim tutmuyor ama dilim konuşuyor. Sizin dualarınızla ayaktayım." dedi.

Hayranları da sık sık "İbo, İbo" tezahüratı yaparak şarkıcıya desteklerini gösterdi.

Konserin organizatör firması RJ Yapım'ın yöneticisi Ramazan Caboğlu, AA muhabirine, İsraillilerden beklentilerinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Caboğlu, "Bir coşku bekliyorduk ama beklentimizin çok çok üstündeydi. Uzun zamandır konser veremediğinden dolayı bir beklenti vardı. Ama gerçekten böyle bir coşkuyu beklemiyorduk. Müthiş bir hasret giderildi. İbrahim Tatlıses'e köklü ve geçmişten gelen hayranlığı olan insanlar vardı. İbrahim Tatlıses şarkılarıyla büyüyen bir nesil gördük burada." diye konuştu.

Etiketler : Caboğlu İSRAİL İBRAHİM TATLISES KONSER
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