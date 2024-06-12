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Hüzünsüz şarkılar korosu
12 Haziran 2024 Çarşamba 23:07:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 23:07:00

Hüzünsüz şarkılar korosu

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Bursa'da otizmli çocukların annelerinden oluşturulan 'Otizm Anneler Korosu' 3'üncü konserlerini önceki akşam verdi.

Müzik eğitimi almayan 33 kadından koronun en önemli özelliği "hüzünlü parça seslendirmiyor' olması.

ÇOCUKLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Bursa'da 2005'te kurulan Nilüfer Kadın Korosu Derneği'nin şefi Aysel Gürel'in (64) öncülüğünde, otizmli çocukların annelerinden oluşturulan 'Otizm Anneler Korosu' 3'üncü konserlerini Bursa'da verdi. Müzik eğitimi almayan 33 kadından oluşan 'Otizm Anneler Korosu', otistik çocuklar ve ailelerinin büyük ilgi gösterdiği konserlerde, hüzünlü parça seslendirmiyor.

MÜCADELECİ KADINLAR TOPLULUĞU

Nilüfer Kadın Korosu Derneği Şefi Aysel Gürel, "Dünyada böyle bir örneği yok. Otizmli çocuklardan kurulu bir koro var ama annelerinden oluşmuş bir koro yok. Diğer şehirlerde de korolar kurulmasına vesile oluyoruz. Bazılarının eşleri, çocukları kabullenemeyip, terk etmiş. Tek başlarına ayakta duruyor. Onların gönüllü şefliğini yapmaktan büyük gurur duyuyorum" dedi.

Etiketler : otizm anneler korosu bursa konser otizmli çocuk anneleri
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