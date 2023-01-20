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20 Ocak 2023 Cuma 14:46:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 14:46:00

"Hüzün Üçgeni" filmi, BAFTA'ya 3 dalda aday oldu

Kaynak: AA

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TRT ortak yapımı "Hüzün Üçgeni" (Triangle of Sadness) filmi, İngiliz Sinema ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA tarafından verilecek ödüllere aday oldu.

TRT'den yapılan açıklamaya göre film, BAFTA tarafından bu yıl 76. kez verilecek ödüllere, "En İyi Orijinal Senaryo", "En İyi Casting" ve "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dallarında aday gösterildi.

Oscar'ın habercisi gözüyle bakılan BAFTA Ödülleri, Londra'daki Royal Festival Hall'da düzenlenecek törenle 19 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı "Hüzün Üçgeni", modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın, milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor. Bir fırtına sonrasında ikili, bir grup milyarder ve geminin temizlikçilerinden biriyle ıssız bir adada mahsur kalır.

Yapım, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi olarak dikkati çekiyor.

Etiketler : En İyi Casting Türkiye İsveç Fransa ABD İngiltere İsviçre
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