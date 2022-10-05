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05 Ekim 2022 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 10:30:00

'Hürkuş' 21 Ekim'de beyazperdede

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmi vizyona girmek için gün sayıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) teknik danışmanlık desteğiyle hazırlanan TRT ortak yapımı 'Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey' filmi vizyona girmek için gün sayıyor. TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki ikinci sinema filmi beyazperdede 21 Ekim'de minik izleyicileriyle buluşacak. 3D animasyon türündeki film, Gökbey ile uçuş testi sırasında bir araya gelen Aslan, arkadaşları ve Hürkuş'un Kapadokya'dan başlayıp ülkenin dört bir yanında devam eden macera dolu serüvenini konu alıyor.

Etiketler : beyazperdede Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş TUSAŞ
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