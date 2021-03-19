Hepimiz için bir ev ödevi

Hepimiz için bir ev ödevi

Malum, 2021 yılı İstiklal Marşı yılı olarak kutlanıyor.

Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını yaptığı 'İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'yla resmen başladı.

Bu çerçevede geçen hafta önemli bir açılış da gerçekleşti.

İstanbul'un tarihi binalarından biri olan Mısır Apartmanı'nda Mehmet Akif Ersoy'un yaşadığı daire, "Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi" olarak ziyarete açıldı.

Burada vatan şairinin hem külliyatı hem de onu anlatan eserler yer alıyor.

Örneğin, belgesel odasında, Mehmet Akif'in hayat öyküsünü konu alan bir yapım izleyicilerle buluşuyor.

Ana salonda ise şairimizin hayat yolculuğu nesneler ve eserler üzerinden ele alınıyor.

Hatıra Evi'nde ayrıca Mehmet Akif'in seslendirilmiş şiirleri de dinlenebiliyor.

Mısır Apartmanı, Mehmet Akif'in hayatında iki önemli döneme şahitlik etti.

Birincisi, onun yazar-çizer dostlarıyla buluştuğu, sanat ve edebiyat dünyamıza damga vurmuş pek çok isimle yollarının kesiştiği yer olması...

İkincisi (ve hüzün verici olanı) ise Akif'in 'gönüllü sürgün' hayatı yaşadığı Mısır dönüşü sonrasında hastalık evresini burada geçirmiş olması...

Dönüş sonrası (1936'da) yaklaşık altı ay kaldığı bu ev, onun son yolculuğuna da şahitlik etti.

Bu açıdan bakıldığında özel hatırası var Mısır Apartmanı'nın...

Akif ile ilgili bir de sergi açıldı geçen hafta içinde.

Eski Zeytinburnu Belediye Binasının da yer aldığı deniz manzarasına nazır tarihi bir komplekste yer alan Kazlıçeşme Sanat'ta açılan 'Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy' sergisi, öncü şairin pek bilinmeyen mebus kişiliği ile şiirleri, Milli Mücadele'deki rolü, ailesi, entelektüel çevresi ve hayatına dair belge ve fotoğrafları içeriyor.

Sergi 26 Mayıs'a kadar açık.

Daha önce de belirttiğimiz gibi...

Madem 2021 yılını Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak idrak ediyoruz, o halde bireysel olarak yapmamız gerekenler de var.

O da, büyük şairin 'Safahat' adlı anıt eserini okumak...

Zira bu anıt eser, özelde 84 milyonluk Türkiye'mizin, genelde ise tüm İslam milletinin ihtiyaç duyduğu İstiklal ve istikbal kudretini sayfalarında taşıyor.

BEDİR ACAR

