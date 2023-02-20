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20 Şubat 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 16:45:00

Hatay'da depremden zarar gören tarihi ve kültürel varlıklar korumaya alındı

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da zarar gören tarihi ve kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, depremin ardından zaman kaybetmeden müzeye geldiklerini söyledi.

Önemli eserlere ev sahipliği yapan müzenin, güvenliğinin de büyük önem taşıdığını anlatan Ersoy, "Müzemizde hasar var ama herhangi bir eserimize, mozaiğimize zarar vermemiş. Herhangi can kaybına neden olabilecek, yıkıntıya maruz kalabilecek durum yok." dedi.

Ersoy, restoratörler ve arkeologlar eşliğinde kentteki diğer müzelerdeki eserlerin Arkeoloji Müzesi'ne getirildiğini bildirerek, "Eserleri güvenli şekilde vitrinlerden alıp naklettik. Müzemizde hala restoratörler, müze uzmanlarıyla eserleri topluyorlar. Herhangi bir artçı da zarar görmesin diye güvenli alanda topladık." diye konuştu.

Hatay'da bulunan çok önemli eserlerin varlığına dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Türk milleti büyük acı yaşadı. Eserlerimiz de kültürel mirasımız da merak ediliyor. Kral Şuppiluliuma heykeli, dünyaca tanınan çok önemli eserimiz tamamen ayakta. Kaidesi bile duruyor. Antakya lahdimiz ayakta. İskelet mozaiğimizin olduğu salonumuza da hiçbir şey olmamış. Mozaiklerimizin hepsi sağlam."

"MÜZEMİZİ TEKRAR ZİYARETÇİLERİMİZLE BULUŞTURACAĞIZ"

Müzenin bahçesine kurulan çadırlarda uzman ekiplerin bazı eserlerin restorasyonunu yaptığını aktaran Ersoy, 3 bin 500 metrekarelik 210 mozaik pano ile diğer müzelerden 555 eserin Hatay Arkeoloji Müzesi'nde korumaya alındığını vurguladı.

Ersoy, müze vitrinindeki 3 bin 763 eserin de toplanarak laboratuvarda emniyete alındığını dile getirdi.

Eserlerde küçük ölçeklerde tahribatın bulunduğuna değinen Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Depremin şiddetine bakacak olursak, müze olduğu gibi ayakta. Çok az bölümünde hasar var. İlk etapta sağlam eserlerimizi ayırdık. Çok az eserimizde ufak çatlaklar, kırıklar var. Onları da restore edip tekrar teşhire sunacağız. İnşallah en kısa zamanda Hatay'ımızı, Antakya'yı ayağa kaldırıp müzemizi tekrar ziyaretçilerimizle buluşturacağız."

Etiketler : asrın felaketi hatay deprem tarih kültür

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