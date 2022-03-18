Haluk Bilginer'den Yunus şiirleri

Şiir, bir dilin, medeniyetin en damıtılmış halinden izler taşır ki bu nevi şahsına münhasırlık, başka dile çeviri esnasında özünden, anlamından, bağlamından bir şeyler kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

Öte yandan, biliyoruz ki, insanlık tarihinin aydınlanma safhalarında bilimsel ve edebi çeviriler önemli yer tutar. Dolayısıyla 'anlam kaybına uğrar' kaygısıyla çeviriler yapılmayacak olsa idi, insanlık pek çok zenginlikten mahrum kalırdı.

Bilindiği üzere 2021 yılını Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak idrak ettik.

Bu bağlamda ulusal ve uluslararası ölçekte onlarca faaliyet gerçekleştirildi.

Yunus Emre'nin hayatından kesitler sunan tiyatro oyunlarından bilimsel toplantılara kadar yüzlerce faaliyet, dijital çalışma ve onlarca yayın gerçekleşti.

Yunus Emre Enstitüsü de adını taşıdığı büyük şair ve mutasavvıf namına önemli faaliyetlere imza attı.

Enstitü, ulusal ve uluslararası plandaki etkinliklerine yeni bir halka daha ekleyerek, Yunus Emre'nin mesajlarını tüm dünyada duyuracak özel bir video serisi hazırladı.

İngilizceye çevrilmiş 12 şiirin seslendirildiği animasyon destekli videolar, bir süredir, her hafta enstitünün sosyal medya hesaplarından paylaşılarak Yunus'un evrensel mesajları dünyaya taşınmış oluyor.

İşte bu serinin devamı olarak usta oyuncu Haluk Bilginer, Yunus Emre'nin üç şiirini İngilizce seslendirdi.

Türkiye'nin ilk kültür bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman'ın çevirileri esas alınarak seslendirilen şiirlerden ikisi internet mecralarına (yakın zamanda) yüklendi, üçüncüsü ise yolda...

Yunus Emre'nin şiirleri pek çok yabancı dile çevrilmişse de tiyatro sanatçıları vasıtasıyla seslendirilmesi (bildiğim kadarıyla) ilk kez oluyor; bu açıdan Yunus Emre Enstitüsü'nü cesaretinden dolayı kutlamak gerekiyor.

Haluk Bilginer'e gelince... Uluslararası Ammy ödüllü, dünya çapında bir aktör.

Bugüne kadar pek çok yabancı projede yer aldı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı. Yunus şiirlerinin seslendirilmesi için isabetli bir isim olmuş.

Bilginer'in sesinden 11 Mart'ta yayınlanan videoda Yunus'un;

"Ma'nî eri bu yolda melûl olası değil

Ma'nî duyan gönüller hergiz ölesi değil

Ten fânidir can ölmez gidenler gene gelmez

Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil" dizeleriyle başlayan şiirine yer veriliyor.

Şimdiye kadar 12 Yunus şiiri yayınlanan proje dahilinde, daha önce de, Shane Morris, Kenneth Dakan, Bo Barker, Mazlum Kiper gibi isimler Yunus şiirlerini İngilizce olarak seslendirmişlerdi.

Başta da dediğimiz gibi, bir şiirin mayasını, ruhunu tam manasıyla başa bir dile aktarmak her daim mümkün olmayabilir ancak yine de ulaşabildiğimiz tüm coğrafyalara, mümkün olan en yüksek kalitede bu cihanşümul değerlerimizi taşımak zorundayız.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in hatırlattığı gibi 'Yunus Emre'nin tüm dünyaya, tüm insanlığa, evrene kucak açan kapsayıcı ve ümit veren bir yaklaşımı var.'

Savaşların, göçlerin bitmediği; tükenen insanlığın, dünyanın bu dile ihtiyacı var.

Dört bir tarafı sancılarla dolu bir coğrafyanın tam ortasındaki Türkiye'nin sesi de 'barış' diyerek Yunus'un sesine karışıyor.

BEDİR ACAR