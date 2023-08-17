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17 Ağustos 2023 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 14:16:00

Hacıbektaş'ta kutsal kabul edilen mekanlarda yoğunluk yaşanıyor

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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 60. Ulusal, 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılanlar, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal kabul edilen mekanlarda yoğunluk oluşturuyor.

Ahmed Yesevi'nin talebelerinden Lokman Perende'den eğitim aldıktan sonra 13. yüzyılda geldiği Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına katkı sağlayan manevi mimarlardan Hacı Bektaş Veli, Hakk'a yürüyüşünün 752'nci yılında anılıyor.

    Öğretileri, asırlar ötesine uzanan barış ve kardeşlik mesajlarıyla insanlığın yolunu aydınlatan Hacı Bektaş Veli'nin, yaşayıp vefatında defnedildiği ilçe, 16-18 Ağustos'ta düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında ülkenin çeşitli yerlerinden ziyaretçileri ağırlıyor.

    Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde yer alan müze, medrese ve türbeyi gezen vatandaşlar, Çilehane mevkisindeki Hacı Bektaş Veli'nin, inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret ediyor.

    Bu mağaranın kapısından girenler, daha sonra mağaranın yan kısmındaki, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş" olarak adlandırılan bölümden çıkmaya çalışıyor.

    Ziyaretçiler, dileklerinin gerçekleşmesi için "Beştaş" mevkisinde yerden topladıkları taşları üst üste diziyor ve dilek ağacına bez bağlıyor.

    Bazı katılımcılar, Çilehane mevkisindeki Hacı Bektaş Veli heykeli önünde fotoğraf çektirip, buradaki Aşık Mahsuni Şerif'in kabrinde dua ediyor.

    "Buradaki delikli taştan geçtik"

    Ziyaretçilerden Sakine Dektaş, AA muhabirine, etkinliklere katılmak için Adıyaman'dan ailesiyle geldiğini "delikli taş"tan geçtiği için duygulandığını belirtti.

    Kahramanmaraş'tan gelen Cihan Fesli ise ilçedeki ziyaret alanlarına ilk kez geldiğini ifade ederek, "Delikli taştan geçtim. Önce geçemeyeceğim diye korkmuştum epey heyecanlıydı. İlk burayı ziyaret ettim, daha sonra türbeye gideceğim ve diğer etkinliklere katılacağım." diye konuştu.

    İstanbul'dan arkadaşlarıyla ilçeye gelen Aziz Yiğit de Hacı Bektaş Veli'nin izini taşıyan alanlarda gezmekten çok mutlu olduğunu kaydetti.

    Günü birlik ziyaret ettikleri ilçede kutsal kabul edilen alanların tamamını görebilmek için çaba sarf ettiğini anlatan Yiğit, "İlçeye gelince önce türbeyi ziyaret ettik daha sonra da Çilehane'ye geldik. Buradaki delikli taştan geçtik. Dileklerimizi dileyip taşlarımızı dizdik. İnşallah kabul olur. Delikli taştan geçerken önce tedirgin oldum ama içeri girip oradaki atmosferi yaşadığımda kolaylıkla çıktık. Ziyaretler bizim için çok güzel oldu. Rivayete göre, delikli taştan geçenlerin günahının az olduğu belirtiliyor. Delikli taştan geçemeyenler günahlarının fazla olması nedeniyle kurban adayıp yeniden geçmeyi deniyor. Buradan geçemeyenlerin ayrıca bir daha ki yıl tekrar denemesi gerektiği söylenir. Ben geçtim mutluyum." sözlerine yer verdi.

    Etiketler : Hacı Bektaş Veli Külliyesi Günü birlik ziyaret ettikler Ziyaretçilerden Sakine Dektaş
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