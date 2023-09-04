Güneydoğu'nun turizm merkezi Balıklıgöl'de hafta sonu yoğunluğu
Kaynak: AA
Güneydoğu'nun önemli turizm merkezlerinden Şanlıurfa'da ziyaretçiler, hafta sonu tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı kentlerinden Şanlıurfa'ya gelen misafirler, dünyanın "en büyük doğal akvaryumu" olarak bilinen ve inanç turizminde önemli bir yere sahip olan Balıklıgöl'ü ziyaret etme imkanı buldu.
Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde, derinliği 3-5 metre civarındaki Balıklıgöl'ü ziyaret edenler, balıklara yem attı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
Tarihi alanı gezen turistler Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü mağarayı da ziyaret edip dua okudu.
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