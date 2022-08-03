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03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:59:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:59:00

Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılına özel sergi

Kaynak: AA

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Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 65. yılına özel "Kore-Türkiye Dostluk Sergisi"ne ev sahipliği yapıyor.

AKM Galeri'de gerçekleştirilen sergide, Türkiye'den 10, Kore'den ise 7 önemli sanatçının 40'a yakın eseri bir araya getirildi.

Açılış öncesinde, Koreli akademisyen Junseok Mo, Kore heykel sanatına odaklanan "Difference and Coexistence" başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Sung kyu WOO, böyle bir sergide her iki ülkenin sanatçılarını kültür ve sanatın başkenti İstanbul'da bir araya getiren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Sung, serginin iki kardeş ülke arasında gelişen siyasi ve ekonomik iş birliğinin ötesinde kültürel bir duygudaşlık oluşturmasını temenni ederek, "Kore ve Türkiye 1950 yılında Kore savaşı sırasında Türk şehit ve gazilerin asil fedakarlık ve katkıları sonunda 1957'de kurulan diplomatik ilişkilerin ardından 2012'de stratejik ortak olarak ilişkilerini daha da sağlamlaştırmıştı. Bu ilişkilerin sanat yoluyla daha da derinleşmesi için bu tarz sergilerin başarılı olacağına eminim." diye konuştu.

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Park Kee-houng da Türkiye ve Kore'nin özellikle sanat yoluyla birbirleriyle daha yakın ilişkileri olacağını ifade etti.

Sergini küratörlerinden Prof. Aydın Ayan ise Türk ve Koreli sanatçıların dostluk temasında bir araya geldiğini bir sergi yaptıklarını dile getirdi.

Sergide Güney Kore'den Eunjoo SONG, Jong-kyoung Lee, Daol Bokhee Chung, Choi Hee Kyoo, Seong-Min Kim, Mihyeon Yang ve Junseok MO ve Türkiye'den Devrim Erbil, Aydın Ayan, Devabil Kara, Erol Kılıç, Hüsamettin Koçan, M. Zahit Büyükişliyen, Veysel Günay, Ali Candaş, Gafur Uzuner ve Resul Aytemür'ün eserleri yer alıyor.

Koreli sanatçıları Türk sanatçılarla, Asya ile Avrupa'nın kesişim noktası İstanbul'da bir araya getiren sergi; iki ülke sanatçıları arasında yeni diyalog ve etkileşimlere zemin hazırlamayı amaçlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kore İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye Kore Kültür Merkezi ve Kore-Türkiye Kültürel Değişim Derneği ortaklığında düzenlenen sergi, 8 Ağustos'a kadar AKM Galeri'de gezilebilecek.

Etiketler : AKM Galeri 7 önemli sanatçı Difference and Coexistence Koreli sanatçıları
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