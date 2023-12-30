Gözyaşları, Gazzeli çocuklara ulaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve çocukların gözünden Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmeyi amaçlayan "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi" Taksim Meydanı'nda açıldı.

Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı açılışta kurdele kesilerek, eserler izlenime sunuldu. Sergide, bir kısmı daha sonra yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların çizdiği 266 eser arasından bir seçki yer aldı. Ayrıca, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden gazeteciler ve doktorlar için de özel bir bölüm ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

"Dökme Kurşun Operasyonu" günlerinde Emine Erdoğan, "Filistin'de Barış İçin Kadınlar Toplantısı"ndaki konuşmasında, Gazze'de katledilen çocuklara ve kadınlara dikkati çekmiş, Gazze'deki trajedi nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı. Televizyondan Emine Erdoğan'ı izleyen Gazzeli Maysa Yousuf'un, "Sayın Hanımefendi, gözyaşlarınız bize ulaştı" notuyla Emine Erdoğan'ı resmettiği portre de bir diğer sembolik eser olarak sergide dikkati çekti. Fahrettin Altun, portreyi Emine Erdoğan'a takdim etti.

Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile birlikte gezdiği sergide duygulu anlar yaşadı.