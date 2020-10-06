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06 Ekim 2020 Salı 00:01:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 00:01:00

'Gölgeler İçinde' filmi uluslararası prömiyerini Moskova'da gerçekleştirdi

Kaynak: AA

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Senaristliğini ve yönetmenliğini Erdem Tepegöz'ün yaptığı "Gölgeler İçinde" filminin uluslararası prömiyeri, 42. Moskova Film Festivali'nde yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşen 42. Uluslararası Moskova Film Festivali kapsamında Gölgeler İçinde filmi, "Ekim" (Oktyabr) sinemasında izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Erdem Tepegöz’ün üstlendiği filmin uluslararası prömiyerine, pek çok sinemasever katıldı.

Tepegöz, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin prömiyerini Rusya’da gerçekleştirmekten mutlu olduğunu, izleyiciden olumlu tepkiler aldığını söyledi.

TRT'nin filmin ortak yapımcısı olduğunu belirten Tepegöz, "TRT’nin desteği bizler için çok önemli. Bu destek verilmeseydi, bu filmi çekmek mümkün olmazdı. Bu tür desteklere ihtiyacımız var." dedi.

Filmin, Gürcistan’nın Çiatura kentindeki Sovyetler Birliği döneminden kalma bir maden fabrikasında çekildiğini anlatan Tepegöz, ilk galasının ise Antalya’da başlayan 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapılacağını dile getirdi.

- "SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İNANIYORUM"

Türkiye ve Rusya’nın çeşitli alanda birlikte hareket ettiklerine dikkati çeken Tepegöz, "Sanat, iki ülke halkının birbirini daha iyi anlamasına vesile oluyor. Filmler aracılığıyla birbirimizi tanıyarak daha emin adımlar atılabiliriz. Bu anlamda sanatın birleştirici gücüne inanıyorum." diye konuştu.

Tepegöz, yedi yıl önce gerçekleşen 35. Uluslararası Moskova Film Festivali’ne "Zerre" filmiyle katıldığını ve "En İyi Film" ödülünü kazandığını anımsattı.

42. Uluslararası Moskova Film Festivali, 8 Ekim'de sona erecek.

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