Gölge Oyunları Serisi 2. Kitabı Çıktı!

Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatından mezun olan Meva Önyurt, edebiyatçı ve önceden iki tarihi romanı yayınlanmış; Tuba Karabey ise Marmara Üniversitesi Çocuk Gelişimi okuduktan sonra çocuklar için masal kitapları yayınlamış. İki yazarın kalemini ve güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan Gölge Oyunları Serisi 8 yaş ve üzeri çocuklara ve içindeki çocuğu mutlu etmeyi unutmayan tüm yetişkinlere hitap ediyor.

Çocuklar dijitalleşen dünya ile beraber doğru ya da yanlış her bilgiye her an ulaşabilir hale geldi. Kendi dili, kültürü ve tarihinden öğeler taşıyan Gölge Oyunları'nın ana hedeflerinden birisi de çocukların yaşadığı çağdan ayrı düşünülemeyeceği gerçeği idi. Bu da kendisini kurguda bol macera, çocukların günlük hayatlarındaki kendi sosyal ilişkilerinde yaşadıkları sorunların ele alınmasıyla gösteriyor.

Kitap, çocuklara nasihat vermek yerine kendilerini özdeşleştirebilecekleri sıcak karakterler oluşturarak onları heyecanlı bir kurgu içine çekiyor.

Dünya ne kadar globalleşse de ne kadar dijitalleşse de bir çocuk her zaman dünyaya kendi masum penceresinden bakar; mühim olan ona güzel pencereler sunabilmek, vakit geçirebileceği zararsız manzaralar çizebilmek düsturu ile hareket eden Meva A. Önyurt ve Tuba Karabey'in Gölge Oyunları Serisinde en çok amaçladıkları şeylerden birisi de iyi işlerin ekip olunduğu zaman gerçekleştiğini rol model olarak çocuklara ve okuyucularına göstermekti.

İki yazar kendileri de yolun başında birbirlerini hiç görmeden Hacivat ve Karagöz'ün Reçeli'de bir Ramazan akşamı Hasan Dede'nin penceresine yansıyan gölgelerini takip ederek seriyi yazmaya başladıkları için adını Gölge Oyunları koydular.

Gölge Oyunları, unutulan ve unutturulmaya çalışılan medeniyetimizin aile, mahalle dayanışmasını hikayemizin ana kahramanı Şeyma ve arkadaşları üzerinden gözler önüne seriyor.

GÖLGE OYUNLARI 1- HACİVAT VE KARAGÖZ'ÜN PEŞİNDE:

Şeyma'nın yaz tatili için Reçeli'ye dedesinin yanına gitmesi ile başlar. Hasan Dede'nin çocuklara o eskilerin yazılı olmayan merhamet, dinlemek, dış görünüşle yargılamamak gibi birçok erdemimizi Arkadaşlık Beyannamesi adı altında imzalatması birinci romanda güzel bir maceranın ve arkadaşlığın temelini atıyor. Reçeli'de sıcak bir Ramazan yaşanırken, Hatice Bacı'nın sırlı tarifini çalıp yan ilçenin fabrikatörüne satmak için çalışan Hacivat Karagöz kumpanyası Şeyma, Mehmet, Suriyeli Hafize ve Orhan tarafından suçüstü yakalanıyor. Ensar-muhacir kardeşliğini de Hafize'nin farklılığı üzerinden işleyen hikâye sonunda mutlu sonla bitiyor.

YENİ ÇIKAN GÖLGE OYUNLARI 2: YEDİKULE'NİN YEDİLİSİ:

Biraz daha büyüyen Şeyma İstanbul'daki Gülbeşeker Mahallesi'ndeki okuluna giderken Reçeli okulunda yangın çıkmasıyla Mehmet, Orhan ve Hafize kısa süreliğine onun yanına misafir öğrenci olarak gelir. Fakat şehirli-köylü ayrımı yapan yakın arkadaşı İpek'in gazabına uğrarlar. Bu sırada Şeyma da Reçeli'den gelen ve okul arkadaşlarının arasında sıkışıp kalırken kendilerini hiç ummadıkları bir tarihi eser kaçakçılığının ortasında bulurlar. Sonunda 3. Ahmed Han'ın Hat Hocası Şeyh-i Sani Hafız Osman Efendi'nin hiç keşfedilmemiş ilk Hilyeyi Saadet'inin bir örgüt tarafından okullarının yanındaki metruk evde gözden ırak bir hayat yaşayan Faik Bey'le birlikte kaçırıldığını öğrenirler. Evine gizlice girdikleri için vicdanları sızlar ve okul gezisinin yönünü Yedikule Hisarına çevirmeyi başarırlar. Bu kitapta komşuluğun, hâl hatır sormanın önemi vurgulanırken, çocukların birbirlerine karşı önyargılarının kırılmasında rol oynayan bir maceranın, keyifli anların, İstanbul'un tadını çıkaracaksınız.

Gölge 1'de, Hatice Bacı'nın yer altı mağaralarına sakladığı sır böğürtlen reçeli tarifinin tadı damağınızda kalacak; Gölge 2'de ise İstanbul simidi ve limonatayı yudumlarken Yedikule'den Boğaz'ın deniz kokusu yüzünüzü sıyıracak.