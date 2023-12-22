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22 Aralık 2023 Cuma 07:41:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 07:41:00

Göçmen kuşlar dönmeden restorasyon bitecek

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Galata Kulesi'nin külahında restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul'un sembollerinden biri olan Galata Kulesi'nin külahında restorasyon çalışmaları yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların 2024'ün nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Galata Kulesi Müzesi Müdürü Murat Bozcu, "Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden, Galata Kulesi'nin külahındaki restorasyon çalışmaları tamamlanacak" dedi.

Etiketler : galata kulesi restorasyon göçmen kuşlar
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