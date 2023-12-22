Göçmen kuşlar dönmeden restorasyon bitecek

Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul'un sembollerinden biri olan Galata Kulesi'nin külahında restorasyon çalışmaları yapılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2013'te dahil edilen ve İstanbul silüetinin önemli yapılarından biri olan kuledeki çalışmaların 2024'ün nisan ayında tamamlanması planlanıyor. Galata Kulesi Müzesi Müdürü Murat Bozcu, "Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden, Galata Kulesi'nin külahındaki restorasyon çalışmaları tamamlanacak" dedi.