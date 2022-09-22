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Geri sayım başladı... "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde!
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22 Eylül 2022 Perşembe 17:23:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 17:23:00

Geri sayım başladı... "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde!

Kaynak: AA

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" için geri sayım başladı. 1-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival için Türk Telekom ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 1-23 Ekim'de ikincisi düzenlenecek "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında bir kez daha organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, Türk Telekom'un ana destekçisi olarak teknoloji ile sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi'nde festival heyecanı başlıyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de destekçileri arasında yer alan Türk Telekom, bu yıl ikinci kez 1-23 Ekim'de AKM'nin dış alanına kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ünlü isimleri ve müzikseverleri ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değeri kazandırmak adına başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde operadan sergiye, tiyatrodan konsere, birçok kültür-sanat etkinliği düzenlenecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında birbirinden ünlü müzisyen ve müzik grubunun sahne alacağı 11 konser gerçekleştirilecek.

Türk Telekom'un ayrıcalıklı hizmetler sunan markası Türk Telekom Prime'ın açık hava sineması, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali boyunca devam edecek. Sinemaseverler, son dönemin en sevilen filmleri ile Türk sinemasının klasikleşen yapımlarını açık havada izleme keyfi yaşayacak.

Diğer yandan, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali süresince Türk Telekom Opera Salonu da operadan baleye çok sayıda kültür-sanat programına ev sahipliği yapacak.

Etiketler : türk telekom kültür ve turizm bakanlığı beyoğlu kültür yolu festivali
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