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22 Haziran 2023 Perşembe 11:27:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:27:00

Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel" sinemaseverlerle buluşacak

Kaynak: AA

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Gene Stupnitsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Büyü de Gel", içine kapanık bir çocuğun kozasından çıkmasına yardımcı olan genç bir kadının hikayesini işliyor.

Komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde, acil bir şekilde paraya ihtiyacı olan Maddie'nin, bir ailenin üniversiteye gidecek olan asosyal oğullarını kozasından çıkaracak birini aradıklarına dair garip bir ilanı görmesi sonucu başından geçenler anlatılıyor.

Filmde, Jennifer Lawrence, Andrew Barth Feldman ve Matthew Broderick başrolleri paylaştı.

Sinema salonlarında bu hafta dördü yerli, 6 film vizyona girecek.

"Tebessüm"

Senaryosunu Sezgin Cengiz'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Cengiz ile Şiyar Gedik'in üstlendiği "Tebessüm"ün başrollerinde Onur Buldu, Adem Tosun ve Seda Türkmen yer aldı.

Bir devlet kurumunun arşiv bölümünde çalışan 35 yaşlarındaki Mustafa, arkadaşının ısrarıyla imajını değiştirir. Babasının Denizli'de hastaneye kaldırılıp, bacağının kesildiğini öğrenen ve bacağı gömmekle görevlendirilen Mustafa, kendini beklenmedik hataların ve absürtlüklerin içerisinde bulur.

"Kaygısız Baş"

Taha Ulukaya'nın yönettiği, Kristian Landmark'ın senaryosunu yazdığı "Kaygısız Baş" filminde Ferdi Akarnur, Mehmet Çepiç, Bülent Ergün ve Turgay Tanülkü rol aldı.

Komedi türündeki film, İstanbul'daki işinden kovulan Murat'ın, memleketi Kapadokya'ya dönmesinin ardından yaşadığı olayları işliyor.

"Adalet"

Özgür Bakar'ın yönettiği, Bilal Kalyoncu ve Koray Yeltekin'in senaryosunu yazdığı "Adalet", yaşadığı kayıplardan sonra adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar veren bir adamın hikayesini ele alıyor.

Dram ve aksiyonu bir araya getiren filmde Çağan Atakan Arslan, Ufuk Özkan ve Eslem Akar oynuyor.

"Haile: Bir Aile Kabusu"

Korku filmi tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Haile: Bir Aile Kabusu", aşık olduğu kadının, kendi ağabeyiyle evlendirilmesinin ardından köyde yaşanan olayları işliyor.

Yönetmenliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği filmin senaryosunu Mestçi ile Ömer Gecü ve Ahmet Tevfik Sütay kaleme aldı.

"Afacanlar İş Başında"

Çocukları ve animasyon tutkunlarını sinemaya çekecek, Hollanda yapımı "Afacanlar İş Başında", hem kardeş hem de en yakın arkadaş olan Joey ve Anna'nın keyifli hikayesini beyaz perdeye aktarıyor.

Etiketler : Komediseverler Ahmet Tevfik Sütay Korku filmi
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