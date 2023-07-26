Geleneksel Türk okçuluğu Almanya'da yaşatılıyor

Berlin'de faaliyet gösteren Kemankeş Germania Derneği tarafından düzenlenen kabza törenine, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök de katıldı.

Etkinlikte, eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 50 sporcu kabza alarak sertifikalı "Kemankeş" (okçu) oldu.

Törende ayrıca Berlin eyalet salon şampiyonasında derece alan sporculara madalyaları verildi.

Başkonsolos Yücekök, burada yaptığı konuşmada, geleneksel ata sporlarından Türk okçuluğunun ana vatanından uzakta geleneklere uygun olarak yapılmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi.

Kemankeş Germania Derneği Başkanı Muzaffer Türk de Türk okçuluğunu Almanya'da da yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "9 yıl önce kurulan bir derneğiz. İkinci kabza törenimizi gerçekleştirdik." dedi.

Türk, ayrıca Türk okçuluğu ve atış tekniğini Almanya Atıcılık Federasyonuna tanıtıp resmileştirdiklerini ve resmi yarışma programlarına aldırdıklarını ifade etti.