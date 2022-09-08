'Geleceğin Sineması Yarışması' ödülleri verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Atlas 1948-İstanbul Sinema Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ana jürinin değerlendirmesi sonucu "Eskisinden Daha Kirli" filmiyle Erdem Sönmez birincilik ödülünü alırken, "Ama Görüyorum" filmiyle Talha Furkan Yılmaz ikinci, "Kod Bozumu On Üç" filmiyle Nadir Kağan Kocakaya ise üçüncü oldu.

Törende ayrıca "Cüneyd" filmiyle Tugay Cünedioğlu, "İş'sizlik Kapısı" filmiyle Aslı Şura Akyol, "İyi ki Varsın Canım" ile Seher Davran, "Mekanik Kalp Atışları" ile Alp Onur Ecevit ve "Temassız" filmiyle Akarcan Otbaş'a plaket takdim edildi.

Finale kalan 20 eserden desteğe hak kazanan 10 projeye, TÜRSAK tarafından 10 bin liralık ödülün yanı sıra danışmanlık desteği verildi.

Tören, birinci olan "Eskisinden Daha Kirli" filminin gösteriminin ardından sona erdi.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye geleceğinsinemasi.com adresi ile TÜRSAK Vakfının sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.