"Gandalf" rolüyle hafızlara kazınmıştı... "Bir şartla geri dönerim"
Kaynak: Güneş Gazetesi
Yüzüklerin Efendisi serisinde "Gandalf" rolüyle hafızalara kazınan Ian McKellen, yeni filmde rol alacağı söylentilerine cevap verdi. McKellen, yeni filmde rol almak için marazi bir şartı olduğunu söyledi.
"Gollum" karakterini merkeze alan yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi çekileceği sinema gündeminde bomba etkisi yaşattı.
Filmin hayranları, Gandalf rolüne hayat veren Ian McKellen'ın yeni filmde rol alıp almayacağını merak etti.
Warner Bros, geçen ay The Hunt for Gollum'u duyurdu. Bu yeni Yüzüklerin Efendisi filmi, serinin hayranlarını sevince boğdu.
Bununla birlikte Gandalf rolünü canlandıran Ian McKellen, seriye geri dönüp dönmeyeceği konusundaki söylentilere açıklık getirdi.
The Times'a konuşan McKellen, "Senaryo yok, teklif yok, plan yok." dedi.
85 yaşındaki oyuncu "eğer ölmezse" filmde yer almaya hazır olacağını söyledi.