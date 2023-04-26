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26 Nisan 2023 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 17:15:00

Freddie Mercury'nin özel koleksiyonu açık artırmaya çıkıyor

Kaynak: AA

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Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in solisti Freddie Mercury'nin kişisel eşyalarını içeren özel koleksiyon, açık artırmaya çıkarılacak.

BBC'ye konuşan Mercury'nin eski dostu ve mirasçısı Mary Austin, ünlü sanatçının 30 yıl içinde 1500'e yakın değerli eşya biriktirdiğini belirterek, eşyaların Mercury'nin Londra'daki evinde bulunduğunu aktardı. Müzayedenin Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde gerçekleşeceğini belirten Austin, satıştan yaklaşık 6 milyon sterlin (145 milyon lira) gelir beklendiğini ve gelirin bir kısmının hayır kurumlarına bağışlanacağını belirtti.

Satışa çıkarılacak eşyalar arasında Mercury'nin el yazması şarkı sözleri, sahne kostümleri, enstrümanları ve ünlü isimlerin eserleri de yer alıyor.

Tanzanya'nın Zanzibar adasında 1946'da dünyaya gelen ve asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddie Mercury, 17 yaşında ailesiyle İngiltere'ye yerleşti. Adıyla özdeşleşen rock grubu Queen'i 1970'te kuran Mercury, grubuyla 15 stüdyo albümü kaydetti. Dünya çapında 300 milyondan fazla albüm satışı gerçekleşen Queen, Mercury'nin 1991'de hayatını kaybetmesinin ardından dağıldı.

Etiketler : freddie mercury koleksiyon açık artırma
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