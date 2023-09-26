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26 Eylül 2023 Salı 15:30:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 15:30:00

Fransa'da 150 milyon yıllık dinozor iskeleti açık artırmayla satılacak

Kaynak: AA

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Fransa'nın başkenti Paris'te 150 milyon yıllık dinozor iskeleti, açık artırmayla satışa sunulacak.

Drouot Müzayede Evi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "camptosaurus" cinsi dinozor iskeleti, 20 Ekim'de yapılacak açık artırmayla satılacak.

"Barry" ismi verilen dinozorun, 150 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi.

İskeletin fiyatının 1,2 milyon avroya kadar çıkabileceği kaydedildi.

ABD'nin Wyoming eyaletinde 2000'li yıllarda keşfedilen dinozor iskeletinin kafatasının yüzde 90'ı, dişleriyle birlikte bugüne kadar çok iyi muhafaza edildi.

2 metre uzunluğundaki dinozora ismini veren paleontolog Barry James, iskeleti restore eden ilk isim olmakla biliniyor.

Daha önce Drouot Müzayede Evi'nde 2022'de Zephyr isimli 150 milyon yıllık dinozorun iskeleti yaklaşık 673 bin avroya ve 2021'de ise Big John isimli 66 milyon yıllık dinozor yaklaşık 6,6 milyon avroya satıldı.

Etiketler : fransa dinazor iskeleti açık artırma
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