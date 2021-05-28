Filistin'e Veda'yı izleyin...

Haklı olarak, dünyada vicdan sahibi pek çok kişi Siyonist İsrail'e karşı sesini yükseltiyor.

Mısırlı Eman Askar, yazdığı şarkıyla Filistin'in dramını dünyaya duyurmaya çalışanlardan sadece biriydi.

Askar'ın şarkısında, kısa ama öz biçimde, Filistin'in tarihsel süreç içindeki hikayesi anlatılıyordu; dolayısıyla şarkı da kısa ve etkiliydi...

Askar'ın sözlerine bakalım: "Bir zamanlar Filistin diye bir yer vardı.

Hıristiyan, Müslüman ve Yahudiler huzur içinde yaşardı.

1800'lerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu.

Bu sırada bıyıklı bir adam Siyonizmi kurdu.

Kendilerine yurt olacak ve sadece kendi ırkı için güvenli bir yer arzuluyordu.

Sonra 1. Dünya Savaşı oldu ve İtilaf Devletleri kazandı.

İngiltere dedi ki, "Bu güzel topraklar tamamen benim"

Kolonileştirilmesine ve hakkı olmayan bir adamın Siyonist devlet sözü vermesine rağmen adı hala Filistin idi.

Daha çok Yahudi sığınmacı olarak geldi ve bu sorun değildi.

Ta ki toprakları çalma fikirlerini açık edinceye kadar.

Yıl 1948 idi ve İsrail zorbalıkla devletini kurdu.

Binlerce Filistinli hayatta kalmak için evlerini terk etti.

Dönme hakkı yok, ev hakkı yok...

Bir zamanlar sahibi oldukları toprak için savaşma hakkı yok.

İnsanlığınız nerede?

İtibara saygınız nerede?

Buna çatışma demek delilik.

Fikrinizi değiştirmenizin zamanı.

Filistin bir gün özgür olacak.

O halde tarihin doğru tarafında yer alın.

Savaş suçlarına karşı olmanız sizi antisemitik yapmaz.

Medya beyninizi yıkamasın.

Gerçeği kendiniz de görebilirsiniz.

Hikayeyi öğrenebilirsiniz. Filistin'in hikayesini..."

Eman Askar'ın kaldığı yerden devam edecek olursak...

Şarkıda anlatılanları etkili bir biçimde beyazperdeye taşıyan 1995 İran-Suriye yapımı bir film var...

Adı 'Filistin'e Veda'...

Bana kalırsa Filistin meselesinde, başından itibaren neler olup bittiğini en iyi anlatan filmlerden biri... Hatta (gördüklerim arasında) birincisi...

İsrail'in kuruluş tarihi olan 1948'den bugüne Yahudilerin Filistinlilere karşı (sistemli şekilde) uyguladıkları zulümlerin, sürgünlerin, katliamların başlangıç hikayesi diyebiliriz bu film için.

Yani öz vatanında parya yapılan bir milletin dramı...

Osmanlı sonrası Filistin'de, 30 yıl süren İngiliz manda yönetimi dönemi var. Bu zaman zarfında kurulan devlet düzeni, İngilizlerin Filistin'den çekilmesiyle birlikte Yahudilere bırakıldı.

İngilizlerin yaptığı bir anlamda, Yahudilere tüm kurumlarıyla işleyen bir devlet hediye etmekti.

Bu yerli halkı sürülmüş hazır bir devletti.

İngilizlerin Filistin'den ayrılmalarının hemen ardından Yahudi gruplar silahlı eylemlerini artırdı.

Sonuç itibariyle tüm şehirlerde Filistinlilerin evleri yağmalanarak dışarıdan gelen Yahudi yerleşimcilere açıldı.

Bu bir İsrail 'devlet' politikasıydı ve halen de öyle.

İranlı Seyfullah Dad'ın yönettiği, 1995 yapımı Filistin'e Veda, Filistin'de geçmişten bugüne acaba ne oldu da olaylar bugünkü hale geldi diye merak edenler için son derece başarılı bir yapım.

Hiçbir şekilde ajitasyona yer verilmeyen filmde bir aile dramı etrafında, Filistin'de yaşanan tarihsel süreç de etkili biçimde seyirciye yansıtılıyor.

Hollywood başta olmak üzere, sinema sektöründe Yahudi soykırımını konu alan hemen her filme övgüler yağdırılıp ödüllere boğulduğunu biliyoruz.

Bu filmlerin her karesinde 'zulme uğrayan mazlum Yahudi' imajı seyircinin kafasına çivi gibi çakılır.

Şundan emin olabilirsiniz... Filistin'e Veda filmini duymadıysanız, görmediyseniz şayet, Filistinlilerin dramını anlattığı içindir...

Anlatılan şayet Filistinli değil de Yahudi dramı olsaydı, bu filmin her yerde reklamının yapılıp, herkese ulaştırılacağından, ödüllere boğulacağından kuşkunuz olmasın.

Filistin'e Veda'yı izleyin...

BEDİR ACAR