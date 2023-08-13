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Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'da peribacaları üzerinde süzüldü
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13 Ağustos 2023 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2023 Pazar 09:30:00

Figürlü sıcak hava balonları Kapadokya'da peribacaları üzerinde süzüldü

Kaynak: AA

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Nevşehir'de düzenlenen, "Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali"nin son gününde figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında süzüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 11 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Nevşehir 5 Ağustos'tan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kentte düzenlenen ve bugün sona erecek festival etkinlikleri arasında yer alan figürlü sıcak hava balonlarının uçuşu gün doğumu vaktinde yapıldı.

Göreme beldesindeki festival alanında, ekiplerin hazırlıklarının ardından çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi.

"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" gün içindeki etkinliklerin ardından sona erecek.

Etiketler : kapadokya balon ve kültür yolu festivali nevşehir sıcak hava balonları kültür ve turizm bakanlığı
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