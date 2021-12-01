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01 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 10:30:00

Festivaller şehirlerin değerini yükseltir

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Medeniyetin ilk başladığı yer Aslantepe temasıyla 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu Oktay Kaynarca "Sinema festivalleri sadece sanata odaklı olmalıdır" dedi.

Medeniyetin ilk başladığı yer Aslantepe temasıyla 10'uncusu gerçekleştirilecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali'nin onur konuğu Oktay Kaynarca "Sinema festivalleri sadece sanata odaklı olmalıdır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 10-14 Aralık tarihlerinde yapılacak olan film festivali bu yıl, UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine giren, medeniyetin ilk başladığı yer 'Aslantepe' temasıyla gerçekleşecek. 10. Malatya Uluslararası Film Festivali tanıtım toplantısı Taksim Sofitel Otel'de yapıldı. Özlem Yıldız'ın sunuculuğu üstlendiği lansmana çok sayıda ünlü isim katıldı. Basın toplantısının onur konuğu olan Malatyalı oyuncu Oktay Kaynarca, film festivallerinin şehirlerinin değerini yükselttiğini ifade etti. Oyuncu, "Sinema festivalleri sadece sanata odaklı olmalıdır. Başladığı günden itibaren ses getiren bir festival. Umarım bundan sonra daha büyüyerek, daha da renklenerek devam eder ve biz de elimizden geleni vermeye devam ederiz" dedi. Aynı zamanda festival başkanı da olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, festivalde birbirinden iddialı yapımlarının yarışacağını açıkladı.

Etiketler : Festivaller şehirlerin değerini yükseltir Malatya Uluslararası Film Festivali Oktay Kaynarca
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